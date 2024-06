Rainha Letizia é fotografada em evento: look cheio de estilo e braços tonificados

A realeza também tem senso de humor. Se não, que o digam à Letizia que hoje participou de um evento muito importante que une dois campos tão interessantes como a ciência e o humor. É uma forma tremendamente eficaz de divulgar um terreno tão difícil. Além disso, a soberana espanhola decidiu estrear seu modo verão, então a alegria no evento deve ter sido dobrada.

Letizia Ortiz recicla um traje de seu armário e causa impacto nas redes sociais

Entre os diferentes atos oficiais que Letizia tem que presidir em sua movimentada agenda, há alguns mais sérios, mais formais, de gala ou descontraídos, e sem dúvida este é um dos últimos. Apesar de ser um tema tão importante como a ciência, ela o aborda através do humor, algo que a rainha tem usado muitas vezes. Às vezes, misturar temas tão distantes é a melhor opção para encontrar uma nova forma de comunicação, e a antiga jornalista sabe disso.

Rainha Letizia (Carlos Alvarez/Getty Images)

Para este importante evento, a rainha Letizia decidiu optar por uma fórmula que sempre funcionou para ela, o monocromático, especificamente o branco, uma das cores que melhor combina com ela devido ao seu tom de pele. Ela escolheu reciclar peças de seu guarda-roupa que já foram muito bem utilizadas em ocasiões anteriores, como calças brancas, simples e confortáveis, com um top também branco e com elementos de design como essas peças de tecido em diferentes tons de branco e bege na parte da frente.

A rainha Letizia usou um visual totalmente branco com os braços completamente ao ar livre

De acordo com as informações fornecidas pelo site Clara, trata-se de uma peça que ela usou meses atrás na feira de Arte Contemporânea de Madrid, ARCO, combinando-a com um de seus tradicionais ternos de jaqueta, mas hoje escolheu dar destaque total a ela.

Rainha Letizia da Espanha participa da final nacional de monólogos científicos 'Solo De Ciência' (Paolo Blocco/WireImage)

No entanto, o destaque da cerimônia de hoje não foi apenas o top da rainha, pois a soberana decidiu entrar no modo verão e parar de usar casaco, optando por usar apenas um top de alças e deixando os braços completamente à mostra, sem qualquer tipo de joia ou relógio. Letizia exibiu braços perfeitamente tonificados.