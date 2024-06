Príncipe William foge de pergunta sobre saúde de Kate Middleton em evento

Durante um evento com veteranos do exército em Londres, o príncipe William foi abordado sobre o estado de saúde de sua esposa, Kate Middleton. Desde o início do ano, ela tem se mantido fora dos holofotes enquanto enfrenta um tratamento contra o câncer. Esta situação gerou muitas especulações e preocupação entre os admiradores da família real.

Ao ser questionado por um veterano sobre como Kate está lidando com o tratamento, William respondeu de forma evasiva, dizendo apenas que “ela adoraria estar aqui”. Essa resposta acabou não satisfazendo a curiosidade do público presente.

A luta de Kate Middleton contra o câncer

Kate Middleton foi submetida a uma cirurgia abdominal planejada em janeiro de 2024, durante a qual foi diagnosticada com câncer. O diagnóstico foi divulgado ao público somente em março, quando as especulações sobre sua ausência nas atividades reais estavam no auge.

Atualmente, Kate está em tratamento com quimioterapia e não tem aparecido em eventos públicos. O Palácio Real mantém silêncio sobre sua condição, limitando-se a informar que ela não participará de eventos importantes, como o Trooping The Colour, que celebra o aniversário do Rei Charles III.

Mesmo com o desafio da doença de Kate, o príncipe William continua a cumprir sua agenda oficial normalmente. Ele tem sido visto em diversos eventos e até participou de um evento esportivo com um de seus filhos. No entanto, detalhes sobre a recuperação de Kate continuam sendo cuidadosamente preservados pela família real.

Paralelamente, a família também enfrenta a batalha do Rei Charles III contra o câncer, diagnosticado na mesma época que Kate. Esse duplo drama de saúde tem sido um período de grande teste e resiliência para a família real.

Fontes próximas à família revelaram que Kate está respondendo bem aos medicamentos, o que trouxe alívio para todos. William, com os pais e irmãos de Kate, tem sido um grande apoio para ela durante este período desafiador. A expectativa é que Kate retome suas atividades públicas somente quando estiver totalmente recuperada e liberada por seus médicos, sem pressa para retornar.