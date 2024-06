Os episódios de violência aos quais Brad Pitt teria submetido seus filhos

Brad Pitt foi surpreendido por quatro de seus seis filhos, que decidiram remover seu sobrenome e adotar apenas o da mãe, Angelina Jolie, e embora a má relação do ator com eles tenha sido exposta alguns anos atrás, aparentemente não esperava por tal notícia.

ANÚNCIO

O casal que foi apelidado de Brangelina formou uma família com seus seis filhos: três deles nascidos biologicamente (Shiloh, Vivienne e Knox) e outros três que foram adotados (Zahara, Maddox e Pax).

Foram Maddox, Zahara, Vivianne e Shiloh que decidiram não levar mais o Pitt, sendo esta última quem o levou a instâncias legais, situação que teria pego o galã de Hollywood de surpresa, pois segundo fontes próximas, ela é a mais próxima dele e pensava que tudo estava bem entre eles.

Brad Pitt e a violência que ele teria submetido seus filhos

Foi em 2016 que Angelina e Brad protagonizaram um escandaloso divórcio, depois que ela o acusou de tê-la maltratado tanto fisicamente quanto emocionalmente, assim como seus primogênitos, relatando vários episódios que teriam sofrido.

Após a sua separação, a atriz acusou o ex de tê-la agredido a ela e ao seu filho Maddox durante uma discussão em um voo privado, onde Brad teria jogado cerveja e vinho nos filhos, depois de acusar Angelina de ser excessivamente atenciosa com eles. Pitt teria estrangulado Maddox e agredido outro, de acordo com a defesa de Angelina.

"Embora a história de abuso físico de Pitt contra Jolie tenha começado muito antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez em que ele também abusou fisicamente das crianças", disseram os advogados da famosa.

Além disso, o protagonista de Troia teria exercido violência vicária sobre sua ex-esposa, de acordo com a psicóloga Sonia Vaccaro, que menciona que é “aquela violência contra a mulher que o homem violento exerce usando como objetos as filhas ou filhos, para prejudicá-la. O dano é feito através de pessoas que têm um significado especial para a mulher. Podem ser os pais, os amigos, mas muitas vezes são os filhos”.

ANÚNCIO

“Teriam sido vários os episódios violentos protagonizados por Brad contra seus filhos”, como denunciou Pax, que o atacou durante o Dia dos Pais em 2023.

“Feliz dia dos pais para este imbecil de classe mundial! Uma e outra vez, demonstras ser uma pessoa terrível e desprezível. Não tem consideração nem empatia pelos seus 4 filhos menores que tremem de medo quando estão na sua presença. Nunca entenderá o dano que causou à minha família porque é incapaz de o fazer. Tornou a vida dos meus entes queridos num inferno constante”, escreveu nas redes sociais.