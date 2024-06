O novo nome que Meghan Markle teria se lhe retirassem seu título real

Nos últimos meses, tem havido muita especulação sobre a possibilidade do rei Charles III retirar os títulos reais dos duques de Sussex agora que não fazem mais parte da monarquia britânica e após suas duras críticas à família real. No entanto, mesmo que percam oficialmente seu ducado, uma especialista em assuntos reais revelou que não acredita que Meghan Markle e Harry perderiam totalmente seu status real.

Meghan Markle poderia perder seu título real e este seria seu novo e estranho nome

A Ingrid Seward, editora-chefe da revista Majesty, assegurou ao The Mirror que é pouco provável que Harry e Meghan percam seus títulos reais, de acordo com as informações do site Panorama.

Príncipe Harry e Meghan Markle WPA Pool / Getty Images / AP (Ben Stansall/WPA Pool / Getty Images / AP)

“Acho que não vai acontecer nada com os títulos porque, se eles perderem seus títulos, Harry continua sendo um príncipe de sangue e Meghan, em vez de ser a duquesa de Sussex, seria a princesa Harry. Isso realmente confundiria os americanos. Acho que seria melhor deixar como está porque pareceria desagradável e desnecessário”, revelou a especialista.

“A rainha lhes deu os títulos. Acho que o melhor é deixá-los, ignorá-los e permitir que sigam em frente, que é realmente o que o palácio e a família real estão fazendo”, acrescentou.

Meghan usaria o nome de Harry caso perdesse seu título real

O nome completo de Harry é príncipe Henry Charles Albert David e a tradição da monarquia britânica é que uma mulher ao se casar com um príncipe pode assumir o título de princesa, mas apenas com o nome de seu marido. Isso significaria que Meghan seria chamada de princesa Harry. O mesmo acontece com Kate Middleton, cujo título oficial é princesa William, assim como duquesa de Cambridge e baronesa de Carrickfergus.

No entanto, também se sabe que, se Harry decidir algum dia solicitar a cidadania americana, ele poderia perder seu título real, já que, para obter o passaporte dos Estados Unidos, ele teria que fazer um juramento de lealdade que exige “renunciar a toda lealdade a qualquer príncipe, estado ou soberano estrangeiro”.