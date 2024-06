O divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck: Vídeo íntimo mostra o contrário

Em meio a rumores de divórcio, um vídeo íntimo pode abafar a ideia que o casal Jennifer Lopez e Ben Affleck esteja brigando na justiça. Pelo contrário, eles aparecem bem juntinhos.

No vídeo que circula na web e empolga os fãs do casal, Jennifer e Ben se cumprimentam com um beijo no rosto antes de entrarem num prédio. Em seguida, o ator saiu do local segurando uma bola de basquete e com a cantora ao seu lado.

Segundo as últimas notícias sobre o relacionamento das celebridades norte-americanas, Jennifer Lopez teria tomado medidas decisivas sobre os rumores de uma possível separação do marido.

De acordo com várias fontes, a famosa cantora e atriz começou a se reunir com alguns dos advogados mais poderosos da indústria para aconselhamento legal, antecipando um possível divórcio.

Enquanto lida com os paparazzos, Jennifer Lopez prefere focar no trabalho e nos fãs. Numa edição do OnTheJLo newsletter, a cantora contou aos admiradores que ATLAS está no número 1 do mundo, deixando os boatos para trás.

“Pode parecer que há muita negatividade no mundo agora… mas não deixe as vozes de alguns abafarem que há muito amor por aí”, disse a cantora.

Jennifer Lopez cancela turnê ‘This Is Me... Now’

Fugindo dos rumores de divórcio em torno de Lopez e Affleck, a cantora viajou para Los Angeles (EUA) onde fez alguns ensaios para sua turnê This Is Me... Now.

Mas, dias depois a famosa de 54 anos cancelou os mais de 30 shows programados. A decisão anunciada um mês antes de tudo começar assustou os fãs.

“Jennifer está tirando um tempo para estar com seus filhos, família e amigos próximos”, comunicaram os representantes da Live Nation, a produtora da turnê, que acontece após cinco anos da bem-sucedida turnê It’s My Party.