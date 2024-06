O dia em que o rei Juan Carlos humilhou a rainha Sofia com sua suposta amante

Juan Carlos esteve em Madrid pela última vez com a desculpa do casamento do prefeito Almeida com uma Bourbon. Todas as pessoas o viram radiante, em plena forma, com uma gravata rosa e sem a cara fechada habitual, pela situação da rainha Sofia, convalescente de uma hospitalização muito prolongada.

O rei Juan Carlos exibe seu novo amor em um casamento em Madrid

O especialista em Casa Real do jornal El País, Martín Bianchi, explicou no programa Hoy por hoy, um dos mais ouvidos da Espanha, que Juan Carlos não foi sozinho àquele casamento, mas acompanhado por uma jovem morena, de cabelo curto, olhos azuis impressionantes, francesa e muito atraente, que é conhecida por ter escrito uma biografia do rei. Estamos falando de Laurence Debray.

Além disso, o especialista também revela que Juan Carlos parecia muito feliz e acompanhado por Laurence, apesar de uma clara diferença de idade, eles pareciam muito complementares e sorridentes nas fotografias, mas essa aparição causou forte indignação entre os seguidores da monarquia espanhola, de acordo com informações do site El Nacional.

Lauren Debray seria a suposta amante do antigo monarca espanhol

"Tem-se falado pouco sobre Juan Carlos ter comparecido ao casamento de Almeida com Laurence Debrey. Perguntaram a ela o que ele estava fazendo lá e ela não quis responder, mas afirmou que nunca tinham visto o rei tão feliz", comentou o jornalista.

"Ela o acompanhou e esteve com ele (...) o esperou na porta enquanto posavam". Além disso, afirmou que Zarzuela não fez referência a este relacionamento, mas que "alguns juancarlistas têm medo" de que se torne a nova Corinna", acrescentou o jornalista.

Não é a primeira amante do rei Juan Carlos

Embora não seja o primeiro relacionamento amoroso presumido pelo antigo soberano espanhol, que agora vive nos Emirados Árabes, cada uma de suas supostas amantes causa impacto na imagem da instituição monárquica e agora a preocupação está focada no acesso que a biógrafa tem às informações da família real espanhola.

Apesar de Juan Carlos e Sofia estarem separados há alguns anos, ainda não assinaram o divórcio, mas isso não tem sido um problema para ele, pois tem vivido romances polêmicos nos últimos tempos.