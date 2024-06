O dia em que Letizia e a rainha Sofia tiveram uma discussão tensa que respingou em Leonor

A rainha Letizia viveu uma situação muito ruim: a vaia que um grupo de cidadãos lhe dedicou ao sair da sede da Organização Médica Colegial de Madrid, onde participou de um evento sobre o tratamento da deficiência nas redes sociais. Era o seu primeiro ato oficial após o escândalo da divulgação de sua discussão com a rainha Sofia na Catedral de Palma, quando impediu que Leonor e a infanta Sofia fossem fotografadas com a avó diante do espanto de Felipe VI.

ANÚNCIO

A briga entre Letizia e a rainha Sofia que gerou críticas a Leonor de Bourbon

A sua amiga próxima, Inmaculada Aguilar, que naquela ocasião atuou como porta-voz da soberana diante do silêncio de Zaragoza, afirmou que Letizia “estava desconsolada”. Uma desolação que, quem conhece a rainha da Espanha, sabe que está relacionada com o dano involuntário causado por esse encontro a outra das presentes na tensa cena: a sua filha, a princesa Leonor, que ao se ver entre a cruz e a espada soltou-se do braço da avó.

Princesa Leonor Getty Images (Getty Images)

Como resultado, a jovem Leonor, que havia sido tratada como uma criança mimada pela imprensa, elogiando seu comportamento e educação, pela primeira vez foi alvo de dezenas de críticas nas redes sociais, conforme revelado pelo site El Mundo.

De acordo com uma fonte próxima à família real, revelada à LOC: "É totalmente injusto, a menina não teve culpa de nada, a responsabilidade é da mãe dela, ou da avó, ou talvez das duas, porque a colocaram em uma situação limite".

“Letizia tem sofrido muito com as críticas que têm sido dirigidas a ela”

E acrescenta: “Na briga, optou como era lógico por obedecer à sua mãe, que não queria que a foto fosse tirada, mas ficou nervosa e soltou bruscamente o braço da Dona Sofia, dando um tapa. Ela tem apenas 12 anos e está muito pouco habituada à vida pública, entre outras coisas porque a sua mãe dosa as suas aparições, portanto, é compreensível que tenha perdido o controle num momento tão tenso”.

Rainha Letizia e Princesa Leonor Getty Images (Getty Images)

Uma situação que tem causado muita dor a Letizia no mais profundo de seu coração, dada a grande importância que ela dá até mesmo a qualquer pequenez relacionada a Leonor e Sofía.