Netflix revela lista com TODOS OS LANÇAMENTOS brasileiros

Juliana Paes revela lista com TODOS OS LANÇAMENTOS brasileiros da Netflix

A Netflix não demorou para revelar uma lista com todos os lançamentos brasileiros. Tudo aconteceu no painel da plataforma de streaming no Rio2C,evento de criatividade da América Latina.

ANÚNCIO

Vira-lata Caramelo na Netflix

O vira-lata caramelo chegou no topo do sucesso. O cão mais famoso do Brasil ganhou um filme inédito produzido pela Netflix Brasil.

Caramelo, título oficial do filme produzido pelo roteirista Diego Freitas, traz a história fofa de Amendoim e promete deixar os assinantes ainda mais fãs do cachorro que virou a marca deste país.

Nos bastidores, a Netflix garante que o set de filmagem foi adaptado para as necessidades do cachorro protagonista e todo elenco.

Senna na Netflix

A história de Ayrton Senna será contada em seis episódios desta nova série da Netflix, que resgata os momentos épicos do piloto dentro e fora das pistas de Fórmula 1.

Galã em Verdades Secretas (Globoplay), o ator Gabriel Leone vive Ayrton Senna em série inédita da Netflix (Divulgação/Netflix)

Segundo a plataforma de streaming, a produção brasileira mostra “a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton”, que é interpretado pelo ator Gabriel Leone,de Verdades Secretas.

Momentos ao lado de personalidades com quem Ayrton Senna conviveu não foram esquecidos pela produção. A apresentadora Xuxa Meneghel, com quem o piloto namorou, também aparece na história. Ela é interpretada pela atriz Pâmela Tomé.

ANÚNCIO

Livro Pssica vira minissérie

A história do livro Pssica, do escritor paraense Edyr Augusto, também está nos próximos lançamentos nacionais da Netflix. A trama foi adaptada para o streaming pelas mãos de Andrea Barata Ribeiro e conta com a direção de Fernando Meirelles e Quico Meirelles.

Com gravações no Pará, a nova minissérie de suspense acompanha as histórias de Janalice, Preá e Mariangel, que veem suas vidas entrando em rota de colisão enquanto navegam pelos rios da Amazônia.

Enquanto Janalice é raptada pelo tráfico humano, Preá precisa fazer as pazes com seu destino como chefe de uma gangue de “ratos d’água” e Mariangel parte em missão para vingar o assassinato de sua família.

No meio de tudo isso, os três desconhecidos tentam escapar de uma maldição que foi lançada sobre eles.

Paulo Coelho na Netflix

Paulo Coelho também está na Netflix. A história de O Diário de um Mago começou a ser gravada no Brasil e na Espanha para virar uma outra produção nacional no streaming.

“Olhando para frente, estamos desenvolvendo vários projetos sempre buscando ser criativos e ousados, com histórias que realmente surpreendem, e trabalhando com diversas produtoras”, revelou o diretor de filmes da Netflix no Brasil, Gabriel Gurman.

Pedaço de Mim estreia garantida

Primeiro teaser de Pedaços de Mim, série brasileira da Neflix, mostra Juliana Paes em caso raro durante a gravidez (Divulgação/Neflix)

A primeira série brasileira de melodrama da Netflix, Pedaço de Mim, também foi anunciada no Rio2C. A atriz Juliana Paes disse que a produção entra no catálogo no dia 5 de julho.

A história acompanha Liana, uma mulher que sonha em ser mãe e que acaba tendo sua trajetória atravessada por eventos de grande força dramática: a infidelidade do marido Thomás (Vladimir Brichta) e uma gravidez de gêmeos de pais diferentes, uma raridade científica.

Chacina da Candelária vira minissérie

A Chacina da Candelária vira minissérie inédita na plataforma de streaming. O criador e diretor Luis Lomenha foi até o evento para revelar a surpresa.

Intitulada Os Quatro da Candelária, a série acompanha as 36 horas que antecedem a tragédia pelo ponto de vista de quatro crianças, interpretadas por Andrei Marques, Samuel Silva, Patrick Congo e Wendy Queiroz.

“A série fala sobre masculinidade negra, sonhos interrompidos e crianças que a sociedade não enxergava como tal. Eu queria uma forma de contar essa história trágica, pura e incrivelmente realista”, contou o diretor no palco do Rio2C.