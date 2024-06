Netflix: a minissérie baseada em fatos reais que é realmente impactante

Os filmes e séries de guerra sempre atraem os espectadores e desta vez tanto a plataforma da Netflix quanto a HBO Max têm uma produção cujos episódios vão te manter grudado no sofá. Trata-se da minissérie ‘O Pacífico’ (The Pacific em inglês), uma das produções mais assistidas em ambos os serviços de streaming.

A produção, apoiada por figuras como Steven Spielberg e Tom Hanks, recria a ação de um grupo de soldados durante a Segunda Guerra Mundial.

A história é baseada nas memórias de dois soldados americanos ‘With the Old Breed’ por Eugene Sledge e ‘Helmet for My Pillow’ de Robert Leckie, bem como na escrita por seu companheiro marine John Basilone com ‘I’m Staying With My Boys’.

O elenco é liderado por James Badge Dale, que interpreta Robert Leckie, e Joseph Mazzello no papel de Eugene Sledge. Outros atores destacados incluem Jon Seda, William Sadler e o vencedor do Oscar, Rami Malek.

A vida dos fuzileiros navais dos Estados Unidos

De acordo com o portal Infobae, ‘O Pacífico’ aborda a complexidade e as dificuldades da Segunda Guerra Mundial através dos olhos de um grupo de fuzileiros navais dos Estados Unidos.

A ficção tem sido muito bem recebida tanto pelos críticos quanto pelo público.

“A série ‘O Pacífico’ segue a história das tropas que lutaram na Segunda Guerra Mundial desde que chegaram a Guadalcanal, Cabo Gloucester e Peleliu, até chegar a Iwo Jima, Okinawa e terminar no Dia da Vitória sobre o Japão em 1945, onde nos mostram como foi a vida desses homens e como suas vidas se desenvolveram com esse acontecimento, onde sofreram, suportaram e padeceram muito.”

As filmagens ocorreram na Austrália entre agosto de 2007 e fevereiro de 2008, e as batalhas retratadas na série incluem as de Guadalcanal, Peleliu e Okinawa. Mais do que uma série de guerra, é um estudo profundo da condição humana em circunstâncias extremas.