“Muito Photoshop”: a foto de Sofía Vergara ‘nua’ que gerou críticas dos fãs

Sofía Vergara deixou seus seguidores sem fôlego ao compartilhar uma nova foto em suas redes sociais, onde deixou pouco para a imaginação, enquanto seu corpo estava completamente cercado por grãos de café.

Considerada uma das colombianas mais bonitas de seu país, a atriz de 51 anos surpreende com sua impressionante figura em sua conta do Instagram, tornando-se uma das rainhas do verão, exibindo seu corpo em trajes de banho enquanto desfruta das férias desta temporada em que o sol, a praia e a areia são inspiradores.

Sofía Vergara em traje de banho Instagram: @sofiavergara (Instagram: @sofiavergara)

Esta é a razão pela qual, através de uma publicação sensual, Sofía Vergara incendiou a internet, antecipando o lançamento de sua nova marca de café que estaria prestes a ser lançada ainda este ano.

A foto de Sofia Vergara sem roupa que incendiou a internet e desencadeou críticas

Ontem, Sofía Vergara encantou seus mais de 34 milhões de seguidores no Instagram com uma nova foto completamente nua, na qual cobria certas áreas do seu corpo apenas com grãos de café, em uma pose muito sensual.

Embora não seja uma foto nova, ela mesma fez questão de esclarecer que se tratava de um throwback, uma foto tirada em 2021 como uma homenagem à Colômbia no Dia Internacional do Café, quando ela tinha 49 anos, que naquele momento se tornou viral, exatamente como aconteceu desde ontem.

Desta vez, a imagem não foi uma homenagem à Colômbia, mas sim um teaser do lançamento de sua marca de café, onde a colombiana mencionou: “muito em breve você também dirá ‘Meu Deus’”, adicionando um emoji enviando um beijo com um coração.

A imagem não demorou muito para gerar uma onda de reações elogiando a impressionante figura que, embora seja de alguns anos atrás, ainda é exibida com orgulho, mas houve aqueles que a acusaram de exagerar na edição: "Esse não é o seu corpo (muito Photoshop), você é mais bonita na vida real".

Sofía Vergara vai lançar sua própria marca de café

No ano passado, Sofía Vergara juntou-se à lista de celebridades que anunciaram sua separação, neste caso de Joe Manganiello, depois de se tornar público que o ator desejava formar uma família com a colombiana, algo que já não estava nos planos da atriz.

Desde então, a famosa demonstrou que para superar um luto por separação só é preciso a proximidade dos amigos, além de ter tido um renascimento em relação à sua carreira com o lançamento de 'Griselda' e da sua linha de maquiagem 'Toty', além da sua colaboração com o Walmart em diferentes designs de roupas.

Desta vez, a colombiana decidiu lançar sua própria marca de café chamada ‘Dios Mío’, que servirá como uma forma de homenagear as mulheres que trabalham na indústria cafeeira: “As mulheres representam 30% dos cafeicultores colombianos, e é uma honra destacar suas famílias e legados através do café ¡DÍOS MÍO!”.