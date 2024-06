Millie Bobby Brown mostra seu orgulho de ser a esposa de Jake Bongiovi com um look divertido

Millie Bobby Brown, conhecida por seu papel em ‘Stranger Things’, e seu marido, Jake Bongiovi, estão desfrutando de sua lua de mel na Flórida. O casal foi visto se divertindo no Universal Orlando Resort, onde Brown usava um conjunto que destacava seu recém-adquirido status de casada.

A atriz de 20 anos usava um boné estilo caminhoneiro com a frase ‘wife of the party” (esposa da festa) e um ousado shorts jeans com a palavra ‘wifey’ (esposa) estampada na parte de trás. Brown completou seu visual com uma pulseira de contas que também dizia ‘wifey’.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi desfrutaram de uma viagem pós-casamento

Embora não esteja claro qual é a mensagem exata da camiseta de Brown, um fã brincou dizendo que provavelmente também se referia ao seu novo status de esposa. “Acho que agora ela é esposa, mas não tenho tanta certeza”, brincou outro seguidor. Jake Bongiovi, de 22 anos, optou por um visual mais descontraído, vestindo shorts com a bandeira dos Estados Unidos, uma camiseta cinza e óculos de sol grandes enquanto aproveitava o dia no parque temático com amigos.

O casamento de Brown e Bongiovi foi um evento íntimo e romântico no mês passado, conforme relatado pelo The Sun. Embora haja rumores de que estão planejando uma segunda cerimônia para o final deste ano, eles não têm sido tímidos em mostrar suas novas alianças de casamento. Pouco depois de se casarem, Brown e Bongiovi exibiram seus anéis para os fotógrafos durante um dia de compras nos Hamptons, usando um conversível azul como seu ‘algo azul’. Brown também exibiu sua nova pilha de anéis em um vídeo promocional de sua marca de cuidados com a pele no Instagram.

Estão vivendo sua melhor fase (Instagram)

Jon Bon Jovi, o pai do noivo, expressou sua alegria pelo casamento à BBC, dizendo: “Eles estão ótimos, absolutamente fantásticos. Foi um casamento muito pequeno e familiar. A noiva estava linda e Jake está feliz como nunca”. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi começaram seu relacionamento em junho de 2021 e anunciaram seu noivado em abril de 2023, após dois anos de forma pública e alegre.