Mick Jagger promete continuar no ‘rock’ com um novo álbum e mais turnês

Em 20 de outubro de 2023, os Rolling Stones lançaram ‘Hackney Diamonds’, seu primeiro álbum desde a morte de seu baterista histórico, Charlie Watts, que infelizmente faleceu em 24 de agosto de 2021, após uma cirurgia cardíaca de emergência.

A morte de Watts marcou o fim da banda britânica, no entanto, atualmente tudo é diferente, pois após lançar o 24º álbum de estúdio (britânico) e o 26º (americano), em 2024, ‘suas majestades satânicas’ estão em uma turnê que, até o momento, abrange apenas os Estados Unidos.

Numa recente entrevista à agência Reuters, o cantor, que completará 81 anos em 26 de julho, confirmou que está longe de se aposentar da música e que, na verdade, seu desejo primordial é lançar um novo álbum e continuar se apresentando ao vivo em todo o mundo.

Mick Jagger, longe da aposentadoria

“Demoramos alguns concertos para pegar o ritmo, mas agora estamos nisso. Estou me sentindo bem. Gosto de estar no palco, essa é a resposta. Eu amo fazer isso. Você tem essa interação com o público. Você percebe que eles estão se divertindo, que você está se divertindo. Isso te dá muito mais energia”, explicou Jagger em sua entrevista.

Além disso, Mick explicou que uma vez concluída a turnê ‘Hackney Diamonds’, não está descartado que em breve a turnê alcance outras latitudes do planeta, notícia que certamente enche de emoção milhares de fãs que desejam ver novamente o talento dos históricos The Rolling Stones: “Estamos considerando ofertas, para onde ir e onde seria divertido. Poderia ser na Europa, poderia ser na América do Sul, poderia ser em qualquer lugar”.

O roqueiro também especificou que manter-se em forma fazendo dois ensaios de dança e alguns treinos na academia todas as semanas é fundamental para continuar com energia para permanecer relevante no rock, apesar de conviver com a velhice.