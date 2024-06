MC Binn do BBB 24 pretende fazer cirurgia após perda de peso: “o que sobrar a gente arranca”

Após participar do BBB 24, MC Binn voltou a missão de emagrecer, iniciada desde 2018 a partir de uma dieta. Agora, o funkeiro explica como está caminhando este processo que envolve academia e acompanhamento com nutricionista.

ANÚNCIO

“Levo a academia e os treinos hoje como um lado mais terapêutico, então me ajuda muito mentalmente e eu acabo influenciando outras pessoas também,” explica Binn ao gshow.

Jefferson Cristian, nome verdadeiro do cantor, revela que perdeu 7 quilos desde que saiu do reality e agora está no foco de ganhar massa múscular.

“Eu no começo da dieta perdi bastante peso, agora eu quero criar um pouco de massa, ter uma estrutura de uns músculos. Estou treinando mais, comendo mais, por causa do foco de ficar um pouco mais forte”.

Ele também diz que pretende realizar uma cirurgia reparadora ainda em 2024, mas está focado primeiramente na agenda de shows e compromissos.

“Eu vou ter que operar, né? Falei pro doutor que vou emagrecer até o máximo que der, aí o que sobrar de pele, a gente opera e arranca”.

O MC também não descarta outros procedimentos cirúrgicos, caso sejam necessários.

ANÚNCIO

“É, tomara que seja só reparadora, mas se tiver algo a mais pra dar uma melhorada, vou fazer também. Quem sabe?”.

Saúde mental e tique facial

Para o ex-BBB, cuidar da saúde mental também está entre os objetivos principais atualmente, após a familiar comentar sobre um tique facial.

“Eu me assustei quando o médico me explicou que o tique até poderia se agravar. Eu estou fora de biscoitar com um assunto sério. Eu falo para galera saber que isso não é uma brincadeira, não é uma zoeira. E isso tem que ser tratado, tem que ser cuidado.

A saúde mental é o principal para se cuidar. Na internet todo mundo finge uma alegria, uma vida perfeita, eu jamais vou fingir uma vida perfeita, porque eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Nem todo mundo tá bem todo dia, nem todo mundo tá feliz todo dia, nem todo mundo vive uma vida perfeita. Trazer essa verdade pro público, de cuidar da sua mente, para entender que nem todo mundo tem uma vida perfeita, é o principal.”