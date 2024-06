Kim Kardashian é a mais criticada do dia depois de vestir a mesma roupa “de frango” da sua filha

As Kardashian estão sob críticas e, embora não seja incomum, desta vez parece que eles superaram com a mais recente polêmica. Tudo começou algumas semanas atrás, quando North West apareceu como uma das estrelas do concerto ao vivo de O Rei Leão da Disney no Hollywood Bowl de Los Angeles, que celebrou os 30 anos do filme.

A filha de 10 anos de Kim Kardashian e Kanye West atuou como a jovem Simba na produção de 24 e 25 de maio, cantando “I Just Can’t Wait to be King”, o que não foi bem recebido. “Tantas crianças talentosas que fizeram audições e escolhem alguém que pagou para estar lá”. “North West não é uma criança normal, é um bebê nepotista que faz merda de bebê nepo e é tratada em conformidade”. “Obrigado North West por me lembrar que os sonhos se realizam quando você tem dinheiro para pagá-los”, lê-se nas redes sociais.

Mas sua atuação não foi a única coisa criticada, pois longe de usar um dos chamativos e elaborados trajes que costumam ser usados em uma produção da Disney, North apareceu vestindo um moletom com capuz peludo amarelo com shorts, meias e chinelos peludos combinando, de designer.

Independentemente das críticas, Kim Kardashian continuou elogiando a atuação de sua filha com uma sessão de fotos em que posou com tal traje, dividindo opiniões entre aqueles que expressaram que "ela estava bonita" e aqueles que apontaram que "mais do que Simba, parecia o Big Bird da Vila Sésamo".

A empresária fez uma jogada que ninguém esperava e é que apareceu em suas redes sociais usando a mesma roupa que sua filha, mas em versão adulta.

“De péssimo gosto”: assim classificaram a sessão de fotos de Kim Kardashian

De acordo com um porta-voz à revista PEOPLE, o estranho traje foi criado pela designer de vestuário Marina Toybina e a marca ERL Clothing foi responsável por executá-lo. Sabendo disso, não é coincidência que as Kardashians continuem explorando o conjunto.

Aproveitando isso, Kim optou por uma estética minimalista e ousada em sua última sessão de fotos para usar o mesmo design que North. Isso imediatamente fez com que a publicação fosse inundada de críticas, apontando que ela parecia "uma galinha" e que era "terrível" que ela quisesse "ofuscar o momento" de sua própria filha.

“Ridícula”. “Isto é absurdo”. “Não podias deixar a sua filha ter um momento e teve que se meter também”. “Ideal para um anúncio do KFC”. “Mais parece um frango do que um leão”. “Os pintinhos dizem piu piu piu”. “Versão pintinho da Kim Kardashian”, foram alguns dos comentários.

Em uma das fotos, Kardashian mostrou sua versatilidade ao adotar o estilo de Bianca Censori, uma referência no mundo da moda, ao usar leggings transparentes como calças. Essa escolha de moda revela a capacidade de Kardashian de adotar tendências contemporâneas e adaptá-las ao seu próprio estilo distinto, criando assim uma aparência ousada e vanguardista.

Em outras imagens, a magnata dos meios de comunicação optou por um visual mais luxuoso ao usar calças peludas com detalhes em couro marrom, avaliadas em uma quantia surpreendente de US$28 mil.