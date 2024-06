Joe Jonas e Demi Moore foram vistos juntos e sorridentes, fontes afirmam que são muito amigos

Demi Moore, aos 61 anos, surpreendeu a todos com uma nova amizade com Joe Jonas, de 34 anos. A atriz, que chamou a atenção de todos no Festival de Cannes com seus trajes chamativos no tapete vermelho, conheceu o cantor no mês passado no sul da França. Segundo fontes, Moore e Jonas se conheceram através de amigos em comum e rapidamente desenvolveram uma amizade.

“Demi e Joe desenvolveram uma amizade. Eles têm amigos em comum e se deram bem desde o início”, revelou uma fonte próxima ao casal, que foi visto almoçando juntos no exclusivo Hotel du Cap-Eden-Roc em Antibes, França.

Joe Jonas e Sophie Turner se separaram no ano passado

Esta nova amizade surge após a recente separação de Joe Jonas com a modelo Stormi Bree, após cinco meses de relacionamento, conforme confirmado pelo Page Six no mês passado. "Ele tem estado ocupado trabalhando em seu álbum solo," acrescentou uma fonte. Joe Jonas tem compartilhado fotos de suas férias no luxuoso resort One&Only Portonovi em Montenegro, enquanto Moore foi vista recentemente em Viena, Áustria, no baile de máscaras de alta joalheria da Cartier.

O cantor e a atriz Sophie Turner encerraram seu casamento de três anos em setembro passado, o que descreveram como uma “decisão conjunta”. No entanto, a situação se complicou enquanto lutavam pela guarda de suas filhas, Willa, de 3 anos, e Delphine, de 1 ano. Após semanas de disputas, Jonas e a estrela de ‘Game of Thrones’, de 28 anos, chegaram a um acordo temporário de guarda em outubro. No entanto, Turner pediu a um juiz para reativar seu divórcio em março após não alcançar um acordo definitivo.

Apesar do conflito, Turner - que agora está saindo com o aristocrata Peregrine ‘Perry’ Pearson - mencionou em uma entrevista à British Vogue no início deste mês que ela e Joe estão “fazendo o melhor que podem”. Por sua vez, Demi Moore, mãe de três filhos e avó de Louetta, a filha de Rumer, tem estado principalmente solteira desde seu divórcio de seu terceiro marido, Ashton Kutcher, em 2011.