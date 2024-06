Jeremy Renner revelou por que decidiu abandonar a saga Missão Impossível

O ator Jeremy Renner compartilhou os motivos por trás de sua decisão de não retornar para o sexto filme da saga Missão Impossível, intitulado ‘Missão: Impossível - Efeito Fallout’.

Renner explicou que sua recusa se deveu principalmente ao grande compromisso de tempo que o filme exigia. Naquela época, sua filha era muito pequena e ele não queria ficar longe dela por um período prolongado. O ator priorizou seu papel de pai sobre sua carreira no cinema.

Além do compromisso de tempo, Renner revelou que seu interesse em retornar diminuiu quando descobriu que filmaria apenas por uma semana e que seu personagem, o agente da IMF William Brandt, seria removido da trama.

Ele expressou da mesma forma: "Lembro-me de que tentaram me levar para o exterior por uma semana para matar meu personagem, e eu disse a eles: 'Não, vocês não podem fazer isso. Não vão me arrastar para lá e matar meu personagem', saiam daqui! Se você vai fazer isso e vai usar meu personagem, faça direito".

Renner até confrontou o diretor Christopher McQuarrie de forma cômica sobre o assunto: "Eu gritei para ele: cara, você não vai me fazer isso assim; você não vai me fazer mal".

Mudança de perspectiva

Numa entrevista posterior com o Collider, Jeremy mencionou que agora estaria aberto a retornar à saga Missão Impossível. Embora no passado as circunstâncias não tenham permitido sua participação, Renner expressou:

“Eu deveria ter feito mais coisas com eles. Eu amo esses caras. Eu gosto muito do Tom. Nos divertimos muito e eu amo muito esse personagem. Mas requer muito tempo fora.”

E concluiu: “Tudo está em Londres. Não pude ir para ser pai. Simplesmente não ia funcionar naquela época. Talvez agora que minha filha é mais velha, isso possa acontecer. Eu sempre entraria em uma Missão Impossível a qualquer momento e voltaria para Brandt. É ótimo”.