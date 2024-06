Globo promove surto na programação 50 dias antes da Olimpíadas de Paris

Faltando apenas 50 dias para os jogos olímpicos de Paris, a Globo promoveu um surto em toda a sua programação e você pode entender tudo que muda a partir de hoje.

No Globo Esporte, os atletas brasileiros vão encarar o desafio de mostrar aos fãs que sabem muito mais do que suas habilidades olímpicas.

Antes de chegar em Paris, a ginasta Rebeca Andrade, medalhista de ouro no salto em Tóquio (2021), surpreende na hora de cantar.

Além dela, o ginasta Arthur Nory, Nathalie Moellhausen, da esgrimista, Marcus D’Almeida, do tiro com arco, e o canoísta Pepê Gonçalves também foram chamados.

O Jornal da Globo também abriu espaço para a competição esportiva. A atração aproveita os 50 dias para a Olimpíada de Paris começar para mostrar os momentos dos principais atletas do país.

Ana Marcela Cunha, da maratona aquática, Isaquias Queiroz, da canoagem de velocidade, Rayssa Leal, do skate, Alison dos Santos, do atletismo; e a equipe de vôlei feminino estão na lista.

Por causa da Olimpíada, a programação da Globo muda também no final de semana, quando o quadro Minha Medalha entra no primeiro intervalo de Renascer. Neste sábado (08), Adriana Behar e Shelda lembram o que aconteceu nos Jogos de Sidney, na Austrália, em 2000.

Depois, em uma versão estendida, dentro do Esporte Espetacular, na manhã de domingo (09), traz mais detalhes sobre as brasileiras que perderam a final contra as donas da casa, um resultado que Shelda conta ter demorado a aceitar.

A TV Globo já está na capital francesa

Antes mesmo dos jogos olímpicos começarem, no dia 26 de julho, a Globo já colocou sua equipe para trabalhar. Desta vez, o correspondente Guilherme Pereira mostra tudo que acontece na Vila Olímpica no Jornal Hoje.

Já no Jornal Nacional, o repórter Marcelo Courrege mostra como ficaram os uniformes do Brasil em algumas das modalidades em que o país tem mais chance de medalha.