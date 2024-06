Filha de Bruce Willis fala sobre o estado de seu pai, mas a realidade pode ser mais cruel

Bruce Willis foi acolhido por sua família após ser diagnosticado com demência frontotemporal, com sua esposa Emma Heming, sua ex-esposa Demi Moore e suas filhas: Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn, cuidando dele desde que foi diagnosticado em 2022.

ANÚNCIO

Depois de conhecer o sofrimento, o ator decidiu se afastar de sua carreira como ator e desde então tem sido raras as vezes em que foi visto, por isso pouco se sabe sobre seu verdadeiro estado.

Foi a sua família que deu detalhes sobre o que ele estaria enfrentando, assim como desmentiu os rumores sobre a suposta perda de memórias e habilidades de fala. No entanto, recentemente uma de suas filhas falou sobre a situação dele e causou suspeitas.

Isto é o que a filha de Bruce Willis disse sobre sua saúde

Rumer Willis foi uma das convidadas do programa Today, onde falou sobre como está seu pai dois anos após ter sido diagnosticado.

"Ele é tão bom. Vejo amor quando estou com ele, e é meu pai, e ele me ama. Tocar música... E estar sentado nisso e nesta energia de amor, é realmente especial", disse enquanto garantia que o famoso costuma passar tempo de qualidade com sua família, assim como desfruta com sua neta Louetta e também da música."

No entanto, suas palavras diferem do que os especialistas alertam sobre essa doença, que afirmam que os pacientes com essa condição costumam ficar mudos dentro de dois ou três anos após o diagnóstico.

Embora a Demência Frontotemporal seja diferente do tipo mais conhecido de demência, ao contrário do Alzheimer, a memória não é a primeira a desaparecer, pois a capacidade de falar vai se perdendo progressivamente, fazendo com que os pacientes geralmente não consigam coordenar seus pensamentos com as palavras, algo com o qual Willis estaria lutando.

ANÚNCIO

No entanto, estes não são os únicos sintomas, uma vez que as pessoas que sofrem de DFT também enfrentam distúrbios de personalidade, levando-os a apresentar episódios de violência, falta de autoconsciência e ansiedade.

Aqueles que sofrem desse transtorno costumam morrer entre oito e 10 anos após o diagnóstico, de acordo com especialistas.

"Em termos gerais, quando são diagnosticadas, há um prognóstico de cinco a 10 anos, mas em termos de incapacidade, é em poucos anos, muitas pessoas simplesmente não são comunicativas", disse ao Daily Mail o Dr. Chris Winter, um neurologista que atua na Virgínia.

Sobre o prazer da música mencionado pela filha de Bruce, o especialista garante que a música pode certamente trazer alívio aos pacientes, a ponto de poderem se comunicar através dela.

“É interessante como codificamos a música de forma diferente da linguagem, por isso muitas vezes essas pessoas podem cantar uma música e ter problemas para falar. Assim, a música é muito útil.”