Ex-affair de Neymar choca a todos ao revelar que fatura R$ 700 mil na web

Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, revelou durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram que ganha muito dinheiro online.

ANÚNCIO

Segundo a influenciadora digital, que ficou famosa após revelar que teve um affair com Neymar, o faturamento passa dos R$ 700 mil com seu perfil em plataformas como o OnlyFans e a Privacy.

A revelação veio logo após um seguidor questioná-la sobre o assunto em uma sessão de perguntas e respostas nos Stories do Instagram. “Fatura quanto por mês com os conteúdos? Vale a pena?”, quis saber o seguidor.

Fernanda Campos não deixou o fã sem resposta e postou rapidamente um print mostrando o recebimento de três valores, R$ 224 mil, R$ 301 mil e R$ 220 mil.

Em dezembro do ano passado, a ex de Neymar disse que faturou mais de R$ 200 mil em um mês apenas na plataforma brasileira Privacy, mas não falou quanto ganhou com sua conta no Onlyfans.

Já outro seguidor aproveitou a caixinha de perguntas e questionou se R$ 10 não seria pouco dinheiro para mostrar o corpo e a influenciadora digital respondeu: “Acho que não, acho que isso é para quem se garante”.

Andressa Urach revela suas plásticas

A influenciadora digital Andressa Urach, de 36 anos, surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto antiga, antes de passar por várias cirurgias plásticas. Recentemente, ela fez uma lipoaspiração, retirou duas costelas e colocou 1 litro de silicone em cada seio.

ANÚNCIO

Ao responder perguntas dos fãs, ela foi elogiada por um deles: “Linda antes, linda agora, linda de qualquer jeito. Não é [sic] só as cirurgias”. Porém, a loira rebateu o seguidor e disse que sua beleza teve a ajuda de “muitas cirurgias plásticas”.

Depois de passar por mais uma leva de procedimentos estéticos, Andressa explicou em suas redes sociais que as mudanças foram feitas para impulsionar sua criação de conteúdo adulto.