Este será o inevitável reencontro do príncipe William com sua suposta amante na ausência de Kate

Embora o príncipe William e Rose Hanbury tenham negado várias vezes ter tido um romance depois de terem sido vistos em um pub de Londres dançando e muito próximos em 2017, enquanto Kate Middleton estava grávida de seu filho mais novo, Louis, as imagens continuam sendo motivo de discussão.

O encontro noturno teria pausado a amizade que a nobre mantinha com a princesa de Gales, o que aumentou os rumores de um possível romance e agora que Middleton está convalescente do câncer diagnosticado em janeiro deste ano, seu marido continua sendo rotulado como um ‘infiel’.

Depois de algumas semanas em que Camila Parker foi vista com Rose em um evento que causou rejeição no Reino Unido, sendo considerado uma traição a Kate, agora seu marido se encontrará novamente publicamente com Hanbury na ausência de sua esposa.

Este será o reencontro público do príncipe William com Rose Hanbury

O reaparecimento de Kate Middleton continua sendo um grande mistério, pois do Palácio deixaram claro que a monarca só retomará suas funções reais quando os profissionais de saúde derem sinal verde, e poucos detalhes são conhecidos sobre seu verdadeiro estado.

No entanto, William continuou com sua agenda solo, então agora ele fará parte dos convidados do casamento mais esperado do ano na Inglaterra entre Hugh Grosvenor (duque de Westminster e o homem mais rico do país) e sua noiva, Olivia Henson.

O grande evento acontecerá na próxima sexta-feira, 7 de junho, e para isso eles blindaram completamente a cidade de Chester, por se tratar de uma cerimônia de grande multidão na qual se reunirão alguns dos linhagens mais importantes do Reino Unido e as ruas foram fechadas desde esta quarta-feira, às oito da manhã.

Rose, que se destaca por ser a marquesa de Cholmondeley, também faz parte da lista de convidados e comparecerá com seu marido David Rocksavage. O encontro com William promete ser comentado, pois pode haver uma troca de palavras apesar dos laços amorosos que enfrentaram ao longo dos anos.

Middleton será a grande ausente por estar no meio de seu tratamento contra o câncer, assim como Rei Charles III e Camila Parker, que também decidiram não comparecer.

William terá um papel importante no casamento ao se destacar como assistente e responsável por dar as boas-vindas aos convidados, então certamente terá que apertar a mão de Hanbury e de seu marido.

Embora o encontro entre William e Rose tenha ocorrido em 2017, as fotos daquele momento polêmico se tornaram virais em 2019 e o nome de Rose veio à tona em 2023, quando desde então tem sido rotulada como ‘a amante’ do príncipe, apesar de ser casada com o braço direito do Rei Charles III.