Como será o episódio (inédito) do Linha Direta sobre a Chacina de Unaí

Pedro Bial esclarece chacina que matou quatro funcionários do Ministério do Trabalho em Minas Gerais

A Chacina de Unaí, em Minas Gerais, é o novo crime desvendado por Pedro Bial no episódio inédito do Linha Direta, que vai ao ar nesta quinta-feira (06) na Globo.

Como nos programas anteriores, o Linha Direta reconstrói as investigações do caso e aprofunda ainda mais levando ao público reportagens, entrevistas e simulações de casos com atores.

A Chacina aconteceu em janeiro de 2004, quando quatro funcionários do Ministério do Trabalho estavam a caminho de uma fiscalização em propriedades rurais de Unaí quando foram alvos de uma emboscada executada por pistoleiros.

Por trás do crime, havia denúncias de trabalho escravo contra poderosos fazendeiros da região.

As viúvas das vítimas, Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage, Nelson José da Silva, e Aílton Pereira de Oliveira, também aparecem no Linha Direta desta semana para darem os seus depoimentos sobre o chocante crime.

Que horas começa o Linha Direta na Globo?

Segundo a programação divulgada pela Globo, o novo episódio do Linha Direta começa às 23h15 (horário de Brasília), nesta quinta-feira (09), depois da série Os Outros.

Nos últimos episódios, o Linha Direta trouxe à tona os casos da menina Beatriz Angélica, de Jair Tércio Chuva, conhecido como Falso Profeta da Bahia, da chacina da família Gonçalves, no ABC Paulista, da mãe que matou a filha para ficar com a guarda do neto e da funcionária de um cruzeiro morta pelo próprio noivo.

O que se sabe sobre a Chacina de Unaí

Segundo as investigações, fazendeiros estão envolvidos no crime que assustou todo país.

A investigação do Ministério Público Federal (MPF) revelou que os quatro auditores foram assassinados por Rogério Alan Rocha Rios e Erinaldo de Vasconcelos Silva, pistoleiros nesta região.

Já os irmãos Antério, que foi prefeito de Unaí, e Norberto Mânica foram apontados como mandantes. Proprietários de fazendas , eles teriam mandado silenciar os auditores que poderiam encontrar trabalhadores em péssimas situações de trabalho.