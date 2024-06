Com quem a princesa Charlotte se parece mais, com William ou Kate?

Os seguidores da família real britânica e da imprensa internacional estão sempre atentos a todos os assuntos institucionais que envolvem os Windsor, assim como aos relacionamentos entre eles. No entanto, também se destaca entre os interesses gerais sobre a realeza, a evolução física de cada um deles, incluindo os mais novos, como os príncipes George, Charlotte e Louis, filhos dos duques de Cambridge.

As características que a princesa Charlotte herdou do príncipe William

Especificamente, o caso da princesa Charlotte é um dos que mais chamou a atenção, pois desde o seu nascimento, a imprensa começou a especular com qual membro da família real a pequena menina mais se pareceria.

Um mistério que, aparentemente, já tem uma resposta definitiva. Neste ponto de sua vida, a pequena princesa parece ser muito parecida com seu pai, o príncipe William, com quem compartilha traços muito evidentes, de acordo com o site Vanidades.

O cabelo: sem dúvida, uma das características de Charlotte que mais se assemelha às de seu pai é seu cabelo loiro, que também foi herdada da falecida Diana de Gales, com quem William foi fortemente comparado em seu tempo por seu carisma, físico e até o mesmo cabelo.

Sorriso: Apenas é necessário fazer uma viagem ao passado para comparar como o príncipe William parecia na idade de Charlotte para perceber que seus dentes e seu sorriso são os mesmos.

“Ela se parece exatamente com o pai! E isso significa que se parece com a avó Diana, só que mais feliz!”

Os olhos: da mesma forma, é inegável que a forma dos olhos da princesa Charlotte coincide perfeitamente com a do príncipe William, uma característica que permanece igual com o passar dos anos.

Cor da pele: Outra característica muito evidente é a cor da pele. É um tom claro.

Seus gestos: a maneira como a princesa Charlotte se expressa corporalmente, já que muitos de seus movimentos são muito semelhantes aos que seu pai costumava ter quando era pequeno.