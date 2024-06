Britney Spears se reencontra com seu ex Jason Trawick em Las Vegas

Britney Spears encontrou-se com seu ex-noivo Jason Trawick em uma visita rápida a Las Vegas. O reencontro com seu ex ocorre no meio das novas preocupações em torno da saúde mental da cantora.

Jason Trawick e Britney Spears juntos

Jason Trawick, que também foi co-tutor de Spears por vários anos, chegou a Las Vegas para ver Spears, que compareceu com seu irmão no meio de novas preocupações.

A princesa do pop, que recentemente assinou seu divórcio, tem se mantido próxima de seu irmão Bryan e também não perdeu contato com Trawick, eles se aproximaram antes de sua viagem para organizar o encontro, disseram fontes próximas ao TMZ.

O que fizeram em Las Vegas?

Spears, de 42 anos, e Trawick passaram tempo juntos no Resorts World Las Vegas, de acordo com a mídia. O ex-casal começou a namorar em 2009 e ficaram noivos de 2011 até se separarem em 2013.

Embora sejam amigos, amigos próximos à cantora contaram ao TMZ que estão sendo muito cautelosos e confiam que possam retomar o relacionamento de namoro no futuro.

A reunião ocorreu menos de um mês depois que Spears e seu terceiro marido, Sam Asghari, assinaram o divórcio e encerraram os 14 meses de casamento.

Nova tutela para Britney Spears

No início de maio, os convidados do Chateau Marmont contaram que a cantora pode ter tido um colapso nervoso durante uma briga com seu namorado Paul Soliz, que terminou com ela machucando a perna e sendo escoltada para fora do hotel em Los Angeles pela segurança.

No final do mês, fontes disseram ao TMZ que esperavam que Spears fosse colocada sob uma nova tutela, indicando que acreditavam que ela estava em "grave perigo" devido à sua saúde mental.

A tutela original de Spears terminou no final de 2021.