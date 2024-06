‘Bridgerton 3′: a cena apaixonada da carruagem é mais importante do que você pensa; veja o motivo

Os portais e revistas do mundo do entretenimento não param de falar sobre o sucesso da série da Netflix, ‘Bridgerton’, em sua terceira temporada, que quebrou todos os recordes das temporadas anteriores com a história do romance entre Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penélope Featherington (Nicola Coughlan).

Na verdade, o final da primeira parte desta série, baseada nos romances de Julia Quinn, emocionou tanto que as redes sociais foram inundadas de momentos de emoção quando os dois protagonistas se beijam apaixonadamente na carruagem.

Esta primeira parte da temporada 3 é a adaptação do romance favorito da saga, ‘Seducing Mr. Bridgerton’, no qual os protagonistas passam de amigos para algo mais.

Nos primeiros quatro episódios, temos um Colin, recém-chegado de suas viagens pela Europa e que deixou para trás sua personalidade doce e infantil para atuar como galã na nova temporada de casamentos.

Por sua vez, Penélope, que continua crescendo em fama como Lady Whistledown, propôs-se a procurar um marido que lhe dê liberdade e permita que se afaste da casa da família, destaca o portal Cinemanía.

Mas o importante desta parte é que os caminhos desses dois personagens se cruzam novamente, a faísca se acende e sua amizade se transforma em sentimentos mais profundos.

Uma cena que desencadeia a paixão

A cena que emocionou os espectadores da plataforma de streaming é avassaladora e é o momento em que Colin se atreve a confessar seus sentimentos a Penélope em uma última e ardente cena em uma carruagem.

O jovem Bridgerton, com lágrimas nos olhos, abre seu coração para sua amiga. “Tenho passado muito tempo tentando sentir menos”, diz a ela, diante de sua expressão surpresa: “Mas nas últimas semanas meus sentimentos têm sido confusos. Tenho sido incapaz de parar de pensar em você. Naquele beijo”.

