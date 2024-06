Andressa Urach diz que adiou planos de engravidar de ator pornô: “Decidimos nos conhecer melhor”

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, revelou que voltou atrás com os planos de se tornar mãe novamente em breve. No mês passado, ela surpreendeu seus seguidores ao dizer que tinha parado de tomar anticoncepcionais e que pretendia ter um bebê com o namorado, o ator pornô Lucas Matheus. Contudo, ao revelar que teve um novo faturamento milionário no Privacy, ela disse que pretende focar na produção dos vídeos de sexo.

“Estava tentando [engravidar], mas nós conversamos e decidimos nos conhecer melhor e esperar mais. Estávamos de férias em Natal e agora retornamos. Decidimos esperar mais pela correria, pelos projetos que queremos fazer”, disse ela à coluna F5, do jornal “Folha de S.Paulo”.

Ao explicar os planos de adiar a nova gravidez, ela destacou que fez cirurgias estéticas recentemente e que isso vai ajudar a impulsionar ainda mais seus conteúdos adultos. Se engravidasse, teria que colocar o pé no freio. “O ritmo das gravações diminuiria. Logo agora que coloquei um litro em cada seio e tirei duas costelas”, ressaltou a loira.

Andressa já é mãe de Arthur, de 19 anos, e do pequeno Leon, de 2 anos, cuja guarda total é mantida pelo pai, Thiago Lopes. A modelo sempre falava em seu Instagram sobre o desejo de engravidar novamente no futuro, quando se aposentasse, mas pensou em antecipar esse plano. Porém, tudo voltou a mudar e ela garante que está focada na produção dos vídeos de sexo.

E falando nisso, ela revelou com quem ainda almeja gravar. “Com a Rita Cadillac. Quero muito e já conversamos. E a Denise Rocha. A gente trocou mensagem. É aquela mesmo da cusparada comigo em A Fazenda 6. Faremos alguma brincadeira remetendo àquele episódio”, garantiu a modelo.

Namoro com ator pornô

A ex-miss Bumbum começou a namorar com Lucas Matheus em fevereiro deste ano, depois que eles se conheceram em uma gravação, que contou com mais dois atores. Desde então, o casal se tornou inseparável e ela se declarou nas redes sociais.

“Estou apaixonada? Sim. Eu amo viver intensamente! Lucas, o amor chegou sem avisar, quando a gente não esperava e não queria! Mesmo a gente já tendo passado por tantas decepções no passado, a gente ainda acredita no amor e mesmo com medo nós nos permitimos”, escreveu a loira.

Atualmente, Andressa disse que deixou de lado a prostituição. Ela continua gravando vídeos de sexo para plataformas adultas e faz shows em diversas casas noturnas em todo o país. Além disso, mantém uma linha de cosméticos e também investiu em uma franquia que vende frango.