A série de época picante que é realmente viciante e será a favorita dos fãs de Bridgerton

A plataforma da Netflix marcou 20 pontos com a série de época baseada nos livros da escritora Julia Quinn, Os Bridgertons, mas a Temporada 3 desta produção paralisou os espectadores com sua primeira parte, agora todos aguardam os próximos 4 episódios. Mas enquanto isso acontece, recomendamos outra que você pode assistir na Amazon Prime Video, chamada “The Great”.

“The Great” estreou em plena pandemia e não só recebeu ótimas críticas, mas também conquistou milhares de fãs ao longo de 3 temporadas. A série é um drama satírico e cômico, livremente baseado na ascensão de Catarina, a Grande, desde sua condição de estrangeira até se tornar a governante com o reinado mais longo da história da Rússia.

A primeira temporada começa com uma Catarina chegando à Rússia completamente idealizada e pensando que terá uma vida perfeita ao lado de seu marido. O que ela realmente descobre é que Pedro não é muito habilidoso quando se trata de governar, prefere passar tempo com sua amante e é tão temperamental que poderia tentar se livrar dela se ela não fizer algo para conquistá-lo.

Enquanto tenta solidificar seu papel na corte, Catarina percebe que a Rússia está muito atrasada em termos de cultura, medicina e muitas outras coisas, e a única solução que lhe ocorre é começar a planejar um “pequeno” golpe de estado contra seu marido, para assumir o trono e levar seu país a uma nova era.

Semelhanças com Bridgerton

De acordo com o portal Cinemanía,, o ponto em comum mais evidente entre “Bridgerton” e “The Great” é o seu tom rebelde e pouco sóbrio, pouco típico de projetos sobre a realeza como pode ser “The Crown”.

Ambas a ficção centrada na monarquia britânica como a produção sobre a rainha russa estão repletas de comédia satírica que as tornam completamente diferentes e que encantam os fãs.

Outra semelhança são suas abundantes cenas de teor erótico-sexual. Tanto nas majestosas mansões inglesas quanto no Palácio de Inverno de São Petersburgo, a paixão está desenfreada entre aqueles que vivem dentro. No caso da série da Netflix, poderiam ter sido incluídas ainda mais sequências desse tipo.

A série é estrelada por Elle Fanning (A Sedução, 2017), que interpreta a monarca russa, enquanto seu marido Pedro é interpretado por Nicholas Hoult (saga X-Men, Mad Max: Estrada da Fúria, 2015).

Acompanham o duo principal Phoebe Fox (The Aeronauts, 2019), Sacha Dhawan (Doctor Who), Charity Wakefield (Serena, 2014), Gwilym Lee (The Tourist, 2010), ou Douglas Hodge (Joker, 2019), entre outros.