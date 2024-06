A Princesa Leonor está seguindo os passos da Rainha Letizia e copia este mau hábito; confira

Algo que poucas pessoas sabem é que a rainha Letizia é uma fumante comprometida, um hábito que adquiriu durante seus tempos de estudante no México, embora tenha tentado evitar chamar a atenção enquanto está fumando desde que se tornou soberana. Na verdade, desde que se tornou esposa de Felipe VI, tem tentado parar de fumar em público, mas a verdade é que a rainha fuma em privado sempre que pode.

Nesse sentido, poderíamos dizer que a consorte é uma hipócrita porque adora fumar escondido, mas não aceita que suas filhas tenham qualquer tipo de vício, nada de álcool, cigarros ou festas, o que é no mínimo interessante. No entanto, as filhas de Felipe VI não quiseram ouvir a mãe e começaram a adotar alguns vícios, como a princesa Leonor, que começou a fumar, de acordo com as informações do site Salsarosa.

Rainha Letizia e Princesa Leonor Getty Images (Getty Images)

É inegável que o tabaco é um dos maiores vícios do mundo, e agora mesmo a herdeira de Felipe VI está começando nesse mundo, algo que aconteceu devido a independência que a princesa está tendo em sua vida privada.

Leonor de Borbón está começando no mundo dos cigarros

Neste momento, ela está longe de Zarzuela e sua mãe está perdendo o controle sobre ela, então Leonor está com mais liberdade do que antes, o que a permitiu se aproximar dos cigarros.

Princesa Leonor Getty Images (Paolo Blocco/Getty Images)

No entanto, não se trata de um vício constante, pois a princesa Leonor só o faz em momentos pontuais e às escondidas, tal como a sua mãe. Ela faz isso quando está com os seus amigos, já que em Zaragoza a princesa Leonor fez bons amigos com alguns colegas cadetes, com quem saiu para conhecer a vida noturna da cidade.

Além disso, a princesa também fumou em discotecas em Madrid, onde esteve com seus amigos da capital, mas não existem gravações ou fotografias por razões óbvias.