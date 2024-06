A notícia de última hora sobre Kate Middleton que enfureceu os britânicos

Quando Kate Middleton revelou, através de um vídeo, seu terrível problema de saúde, todo o mundo se solidarizou com ela. A princesa de Gales deu um passo à frente e falou sobre o câncer que lhe foi diagnosticado, pedindo espaço, tempo e tranquilidade para se submeter ao tratamento indicado por seus médicos. Desde então, ela não foi mais vista em público.

Kate Middleton: a última informação que causou alvoroço no Reino Unido

No entanto, ao longo destes meses, algumas informações sobre seu estado atual, como está respondendo ao tratamento e qual é sua rotina diária vazaram.

Foi esse ponto que começou a preocupar os cidadãos britânicos. A imprensa inglesa relatou esta semana a perplexidade dos britânicos diante das informações contraditórias que cercam a princesa de Gales. Enquanto, por um lado, é assegurado que Kate Middleton continua recebendo tratamento, por outro lado, é afirmado que a esposa do príncipe William foi vista realizando algumas atividades fora do palácio, de acordo com as informações do site Lecturas.

A imprensa britânica expõe a raiva dos cidadãos do Reino Unido.

“Apenas 48 horas atrás se afirmava que a princesa não iria aparecer até o final do ano devido à sua condição, e agora é assegurado que Middleton fez uma saída com sua família da qual não existe uma única imagem”, destaca a opinião compartilhada por vários britânicos no site The List. As informações que buscam normalizar a situação de Kate parecem ter finalmente convencido.

A situação atual da saúde de Kate Middleton

Atualmente, a princesa de Gales está recebendo um tratamento preventivo de quimioterapia cuja duração é desconhecida. É comum que esse tipo de tratamento cause efeitos colaterais da medicação ou fadiga que podem impedir a realização das atividades comuns do dia a dia.

A imprensa britânica relata o desconforto não apenas pela grande ausência da princesa, mas também pelo constante fluxo de informações de fontes próximas à própria Kate que só conseguem confundir a opinião pública.