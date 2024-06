A aclamada minissérie coreana que quer destronar ‘Bridgerton’ está fazendo sucesso na Netflix

'The 8 Show'

A terceira temporada de ‘Bridgerton’ se tornou um sucesso mundial e dominou o top 10 da Netflix, sendo um verdadeiro sucesso e posicionando-se como o mais assistido dentro da plataforma de streaming. E não apenas a nova leva de episódios, mas também as temporadas anteriores.

No entanto, há uma série que se destacou entre as mais vistas, sendo a produção em idioma não inglês mais vista na semana de 20 a 26 de maio e que busca destronar Bridgerton como a número 1.

Trata-se de ‘The 8 Show’, uma aclamada produção de oito episódios que tem sido comparada com ‘Round 6′.

Do que se trata ‘The 8 Show’

A minissérie combina drama psicológico e thriller de sobrevivência, alcançando 4,8 milhões de visualizações durante a última semana, tornando-se uma nova sensação na plataforma, classificando-se como o quinto programa mais assistido, atrás das três temporadas de ‘Bridgerton’ e ‘Ashley Madison: Sexo, mentiras e escândalos’.

"A sinopse da minissérie diz: 'Oito pessoas presas em um misterioso prédio de 8 andares participam de um jogo tentador, porém perigoso, no qual ganham dinheiro à medida que o tempo passa'."

E não apenas foi um sucesso entre os usuários da Netflix, mas também recebeu elogios da crítica, sendo comparada inclusive com ‘Round 6′.

Joel Keller, do Decider, opinou que a série “pode ser tão sombria quanto ‘Round 6′, mas sem dúvida é mais ironicamente divertida que o megassucesso da Netflix. De certa forma, é mais intrigante”.

Por sua vez, Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, deu quatro estrelas de cinco como classificação e disse: "Uma comédia muito sombria em sua reflexão social sobre desigualdade e distribuição de riqueza".

Enquanto Federico Lisica do Página 12 destacou que “em ‘The 8 Show’ coexistem um humor persistente, um tom funesto e algumas buscas estéticas pós-modernas com outras do cinema primitivo”.

É importante mencionar que ‘The 8 Show’ tem exatamente oito episódios e é estrelada pelos atores Ryu Jun-yeol, Chun Woo-hee e Park Jeong-min.