Vídeo: cantora Shania Twain se confunde e usa bastão ao invés de microfone durante show

A cantora Shania Twain tirou boas gargalhadas, ao menos dos usuários do X (Twitter), ao confundir um bastão com seu microfone durante um show.

Nas imagens, que você confere a seguir, é possível notar que Twain não percebeu a confusão e continuou cantando por algum momento. Ao perceber o erro, ela mesmo cai na gargalhada.

Sem playback

Mesmo com a confusão durante a música “(If You’re Not in It for Love) I’m Outta Here!”, algo positivo comentando pelos fãs foi o fato do erro mostrar que Shania Twainse não usa playback durante suas apresentações, mesmo após 40 anos de carreira.

“Estou muito feliz que alguém tenha capturado esse momento, me fez rir de novo”, escreveu a cantora ao compartilhar o momento.

Claro que os fãs também comentaram a gafe, e um citou justamente a falta de playback. “Graças a Deus a voz dela não continuou quando ela fez isso, teria sido muito estranho”.

Outros citaram a naturalidade de Twainse após o erro.

“Eita! Essa é você mesma! Que belo senso de humor você tem”, elogiou uma pessoa e outra disse “Eu tive de assistir duas vezes porque não percebi da primeira vez”, escreveu uma outra seguidora.

Assista ao momento icônico em que Shania Twainse se confunde e usa bastão ao invés de microfone durante show:

Katy Perry “ressurge” com uma música que está se tornando viral no TikTok, o que isso significa e qual é a sua origem?

O TikTok consolidou-se como a plataforma para a criatividade e engenhosidade, transformando a maneira como as pessoas compartilham e consomem conteúdo. Esta rede social teve um impacto significativo na música, revivendo canções de décadas passadas e apresentando-as a novos públicos de forma cativante.

É assim que muitos artistas viram seus sucessos ressurgirem graças às tendências virais e desafios musicais que capturam a imaginação de usuários em todo o mundo, demonstrando o poder do TikTok para conectar gerações através da música e da criatividade.

Ao longo dos anos, temos visto temas como “Put Your Head on My Shoulder” de Paul Anka (1959), “Dreams” de Fleetwood Mac (1977), “Rasputin” de Boney M. (1978) e até “Beggin’” de Måneskin (2017) e “Blinding Lights” de The Weeknd (2019) ressurgirem com grande força.

Agora é a vez de um dos maiores sucessos de 2010 que está dominando a plataforma, empoderando mulheres. Trata-se de “Teenage Dream” de Katy Perry e este é a origem da tendência viral do momento.