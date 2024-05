“Uau, esses olhares”, o vídeo de Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth pelo qual dizem que há “atração e desejo”

Os atores levantaram suspeitas de alguma atração com este vídeo

Chris Hemsworth é um dos atores de Hollywood mais talentosos e também um dos mais desejados por sua beleza, mas seu coração já tem dona, pois ele está casado há 14 anos com a também atriz Elsa Pataky.

Os famosos atores formaram uma bela família com seus três filhos e têm um relacionamento sólido, e recentemente compartilharam juntos no filme ‘Furiosa’, onde ambos trabalharam.

No entanto, os protagonistas são Chris e Anya Taylor-Joy, e estiveram em turnê e conferências de imprensa juntos, mostrando que se dão muito bem e formam uma ótima dupla.

“Esses olhares”, o vídeo de Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth pelo qual dizem que há “amor”

Em um vídeo que circula nas redes sociais durante a estreia do filme, Ania Taylor-Joy usava um vestido e um adorno muito estranho que parecia ter flechas.

No vídeo, é possível ver que Chris a interrompe durante uma entrevista para cumprimentá-la com um beijo na bochecha e dizer que sua filha estava se perguntando como ela se sentaria com aquele vestido.

No entanto, o que chamou a atenção nas redes foram os olhares entre os atores, pois afirmam que parece que eles gostam um do outro e "há desejo e amor ali".

"Algumas das reações nas redes foram: 'Parece que a Anya está interessada no Thor', 'Aqui tem muuuiiitooo sexo', 'Uauuuu esses olhares 😍', 'Treme treme Elsa', 'Sinto uma paquera total da parte dela', '😂😂 flechada', 'aqui tem amor e desejo, esses olhares não mentem', 'Hahaha ele não aguenta, a interrompe com uma pergunta de criança hahah ele a quer para ele uauuuu', e 'veja como ela toca o rosto dele e tudo, aqui tem algo'."

Apesar das especulações, como mencionamos anteriormente Chris está casado com Elsa Pataky há 14 anos e Anya também está casada com o músico e ator Malcolm McRae há dois anos.