Thread no X (Twitter) traz os casais de celebridades mais improváveis; você lembra de todos?

Se você já é uma pessoa vivida e que passou por alguns relacionamentos, você provavelmente já esteve em um namoro um tanto quanto aleatório, que vendo de fora e na visão dos amigos, por exemplo, parecia até mesmo improvável, não é mesmo?

ANÚNCIO

Pois saiba que isso não é uma exclusividade de pessoas anônimas, já que casais famosos já se formaram em um passado não tão distante e, olhando atualmente, pareciam até mesmo muito improváveis.

Afim de relembrar esses affairs incomuns, um perfil no X (Twitter) criou uma thread com os casais mais improváveis do Brasil. Confira.

Netinho de Paula e Taís Araújo

Casada há 16 anos com Lázaro Ramos, Taís Araújo namorou Netinho de Paula de 1998 até 2001. O romance chegou até a virar música. ‘A Princesa e o Plebeu’ foi escrita para a atriz, pois sua família proibia a relação.

“A mãe dela não deixava a gente namorar. E foi essa música que me levou para a TV e, depois, virou quadro no programa ‘Domingo da Gente’, da Record, em que fazia as minhas princesas por todo o Brasil”, revelou Netinho em uma entrevista em 2019.

Luciano Huck e Ivete Sangalo

Outro namoro improvável ocorreu entre Luciano Huck e Ivete Sangalo. Após namorar com a apresentadora Eliana entre 1997 e 1999, Huck viveu um romance de seis meses com Ivete.

Preta Gil e Caio Blat

Preta Gil já se relacionou com Marcos Mion, Paulo Vilhena, Marcos Palmeira e também Caio Blat, este último no início dos anos 2000, por cerca de oito meses. Após traição, a cantora continua solteira, enquanto Caio Blat está em um relacionamento aberto com Luísa Arraes há sete anos.

ANÚNCIO

Outros casais improváveis apontados pela thread foram:

Claudia Raia e Jô Soares;

Bárbara Paz e Supla;

Carolina Dieckmann e Marcos Frota;

Angélica e Marcos Garcia;

Vera Fischer e Murilo Rosa;

Mick Jagger e Luciana Gimenez;

Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela.

Veja a lista completa a seguir: