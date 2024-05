Sobre o que é ‘A vida que você queria’? A série italiana da Netflix conta uma trama cheia de drama

Os fãs das séries italianas em breve terão uma nova trama para assistir. E é que Netflix vai lançar seu próximo projeto feito na Itália na última semana de maio: ‘A vida que você queria’.

A produção, liderada por Vittoria Schisano, Giuseppe Zeno e Pina Turco, tem seis episódios que prometem conquistar as audiências em todo o mundo com uma história dramática.

Você quer saber do que se trata a ficção antes de assistir ou adicioná-la a sua lista para assistir depois? Continue lendo para descobrir qual é a sinopse da nova trama italiana da plataforma de streaming.

‘A vida que você queria’: sobre o que se trata a nova série da Itália na Netflix?

A vida que você queria segue Gloria, uma mulher transgênero que finalmente parece ter a vida dos seus sonhos depois de ter concluído o seu processo de transição e se estabilizado em todos os aspectos.

No entanto, sua tão lutada tranquilidade é abalada quando alguém do seu passado reaparece inesperadamente em seu caminho com uma notícia chocante e revira completamente sua existência.

Cena da série 'A vida que você queria' | (Netflix © 2024)

"Gloria acredita ter encontrado a felicidade em Lecce, onde abriu sua pequena agência de viagens e se apaixonou por Ernesto, mas um dia sua vida dá uma reviravolta de 180 graus com a chegada de Marina, uma amiga de sua época universitária em Nápoles, muito antes de iniciar sua transição", diz a sinopse oficial.

"Marina chega com Andrea e Arianna, suas filhas de relacionamentos diferentes, e está grávida pela terceira vez. O pai do seu bebê é Pietro, um jovem extremamente apaixonado, com um temperamento quase perigoso", continua o texto sobre a trama criada por Ivan Cotroneo e Monica Rametta.

Cena da série 'A vida que você queria' | (Netflix © 2024)

“Gloria preferiria não se reconectar com Marina porque ela lembra uma parte de sua vida que ela gostaria de esquecer. Por sua vez, Marina esconde muitos segredos e em breve chega à cidade Sergio, o pai de Arianna. Ele é um homem determinado e logo demonstra que não confia em Gloria”, continuam.

“Gloria sente que chegou o momento de aceitar ‘a vida que ela escolheu’, seu passado e seu futuro, para descobrir que a felicidade às vezes se apresenta de formas inesperadas e que o amor é a única força capaz de fazer com que a vida valha a pena”, conclui a prévia publicada pela Netflix.

Cena da série 'A vida que você queria' | (Netflix © 2024)

Da mesma forma, o trailer de ‘A vida que você queria’ resume perfeitamente o problema central da trama. “Posso fingir que sou forte, mas não é verdade”, ouve-se Gloria dizer no final do clipe.

“É que você não confia em si. Precisava de algo que te obrigasse a pensar no que ainda falta na sua vida”, responde-lhe um padre no avanço de quase dois minutos de duração da interessante produção.

‘A vida que você queria’ chegará à Netflix nesta quarta-feira, 29 de maio de 2024.