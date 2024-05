Saiba quem é a mulher vista em momento carinhoso com o cantor Belo em shopping

Após o término de seu casamento de 16 anos com a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, o cantor Belo foi fotografado abraçado com uma mulher em um shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Confirme publicado pela Quem, as imagens acabaram viralizando rapidamente visto que muitos acreditaram se tratar de um novo affair do cantor. No entanto, a verdade logo foi revelada.

Nas imagens era possível ver o cantor abraçado com uma mulher morena enquanto outros dois homens e uma criança estavam sentados em uma das mesas do local. Em pouco tempo, a assessoria do cantor se pronunciou e revelou a Quem a identidade da mulher.

Segundo o comunicado, a mulher em questão é uma amiga de Belo de longa data, e esposa de um dos homens sentados à mesa, e madrinha do casamento entre o cantor e Gracyanne Barbosa. Ela seria também a mãe do menino visto no local. O registro em questão seria apenas um “encontro entre amigos”.

Tem volta?

Recentemente os boatos de uma possível volta entre Belo e Gracyanne Barbosa foram inflamados por conta de uma série de publicações realizadas pela musa fitness e pelo cantor.

Em uma das últimas postagens que animaram os fãs do casal, a influenciadora postou uma imagem lado a lado com a mãe de Belo e escreveu na legenda os dizeres “feriado com a sogrinha”. Apesar disso, ela reforçou que sua relação com a mãe do ex-marido é apenas de amor e carinho, dizendo que independentemente da situação ela sempre estará por perto para ajudar a mãe do cantor e que a separação não deve mudar em nada o convívio que ela tem com a família de Belo.

Antes disso, postagens feitas no Instagram dos dois também levantaram a curiosidade, e torcida, dos seguidores. Enquanto Gracy publicou um vídeo meme com o humorista Tirulipa falando sobre “voltar com o ex”, Belo fez uma reflexão a respeito de um “milagre silencioso”.