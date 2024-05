Quer chorar com Netflix? Filme devastador: “é realmente muito comovente”

Dentro do catálogo da Netflix há um filme argentino baseado em um romance da escritora Claudia Piñeiro, que é um drama que te manterá sentado no sofá. Trata-se de ‘Elena sabe’, um filme de 104 minutos escrito e dirigido por Anahí Berneri (Aire libre, Alanis).

De acordo com a sinopse do Gigante do N vermelho, “Elena procura o responsável pela morte repentina de sua filha. Diante da falta de respostas das autoridades, é ela quem encarna a investigação, apesar de sua doença avançada. Ela embarca em uma difícil viagem de trem dos subúrbios para a Capital, em busca de ajuda familiar. Suas memórias inevitáveis de mãe a confrontarão com uma revelação inesperada”.

Elena não entende como sua filha apareceu pendurada no campanário da igreja. E como o comissário, o padre e todos afirmam que foi suicídio.

“(…) quando eu estava a caminho da morgue, me disseram: sua filha se enforcou no campanário da igreja, senhora. Não pode ser ela, eu disse. (…) dizem que ela se matou, mas eu sei que não. (…) Naquele dia estava chovendo e minha filha não se aproximava da igreja nos dias de chuva”.

Destaca o resumo do filme em que Elena (acredita que) sabe que a teoria do suicídio é impossível e não vai parar até descobrir a verdade. Mas no final do dia, tudo o que ela pensava que sabia desaparece. Porque essa viagem da periferia para a Capital foi o golpe final que revelou a ela o que nunca soube ou nunca quis saber. Elena, então não sabe. Ela não sabia. Ela não viu isso chegando, destaca o portal Infobae sobre as palavras da escritora Claudia Piñeiro.

Críticas boas e ruins

Segundo o portal Indie Hoy, o filme argentino está recebendo ótimas críticas da imprensa, que destacam a emocionante atuação de Mercedes Morán - uma das melhores atrizes do país - e como é apresentado o vínculo mãe-filha nesta história que tem elementos de suspense policial e muito drama.

"Há algo comovente na atuação de Morán não apenas pelo cuidado e sensibilidade que ela imprime a cada um de seus gestos e movimentos (...) ela é a força motriz que impulsiona este angustiante e demolidor filme", foi revisado em OtrosCines.

No entanto, também existem comentários que apontam para um problema de tom e diálogos que não se encaixam completamente.

O portal Página 12 propõe: “Embora o jogo entre o drama e o policial não funcione tão bem na tela como no texto original, o filme estrelado por Mercedes Morán encontra novas maneiras de investigar um vínculo sempre multifacetado”.

Eles afirmam também que “não é um filme perfeito e certos diálogos e situações geram ruídos que destoam do tom geral”.