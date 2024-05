Os motivos pelos quais Billie Eilish não quer fazer shows com mais de três horas

(Emma McIntyre/Getty Images for The Recording A)

Billie Eilish expressou sua decisão de não realizar concertos extensos em sua próxima turnê mundial. Aqui contamos por que a cantora tomou essa decisão, que tem gerado diversos comentários entre seus fãs.

É importante ressaltar que a artista se posicionou como uma das mais importantes nos últimos anos, então seu público espera um show de alto nível.

Por que Billie Eilish não quer fazer shows de longa duração?

Esta declaração foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores no aplicativo Stationhead, após o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, ‘Hit Me Hard and Soft’. Eilish comentou que a ideia de oferecer um show de três horas lhe parecia “psicótica”.

"Não vou fazer um show de três horas, isso é literalmente psicótico. Ninguém quer isso. Vocês não querem isso. Eu não quero isso. Nem mesmo quero isso como fã. Meu artista favorito no mundo, não estou tentando ouvi-lo por três horas", declarou Billie.

Os comentários de Eilish geraram muitos comentários nas redes sociais, especialmente devido à crescente popularidade de shows de longa duração liderados por outros artistas proeminentes como Taylor Swift e Beyoncé.

As turnês Eras Tour de Swift e Renaissance World Tour de Beyoncé foram reconhecidas por seus longos shows, algo que alguns fãs interpretaram como uma indireta para essas estrelas do pop.

