Os filmes da Disney com os quais você poderá se conectar com sua criança interior

Os filmes da Disney têm uma magia especial que nos transporta de volta à nossa infância e nos permite conectar com nossa criança interior. Através de suas histórias e personagens, esses filmes nos convidam a sonhar e reviver momentos de inocência e alegria. Aqui apresentamos uma seleção de filmes da Disney que, sem dúvida, despertarão essa nostalgia e farão você se sentir como uma criança novamente.

Disney+ Logo Disney+.

Pocahontas

Leva você a uma jornada espiritual e de descoberta, explorando a conexão com a natureza e o amor pela liberdade. Sua mensagem sobre a harmonia e o respeito por todas as formas de vida nos inspira a valorizar o mundo ao nosso redor.

Pocahontas.

Enrolados

Rapunzel, uma jovem com um espírito aventureiro e uma cabeleira mágica. Esta história sobre a busca da liberdade e autodescoberta nos lembra da importância de perseguir nossos sonhos, não importa os obstáculos.

Os filmes animados da Disney estão repletos de ensinamentos para crianças e adultos

Mulan

A história de uma jovem corajosa que se disfarça de homem para salvar seu pai e proteger seu país tem servido de inspiração para muitas meninas. Mulan nos ensina sobre a coragem, a identidade e a força interior, valores que ressoam profundamente em nossos corações.

Branca de Neve e os sete anões

O clássico que deu início à era dos filmes animados da Disney continua sendo um lembrete da pureza, bondade e poder do amor verdadeiro.

Foto: Agência

A Princesa e o Sapo

Tiana, com sua determinação e sonhos, nos mostra que com esforço e dedicação, tudo é possível. Apesar de ser um dos filmes mais recentes lançados, tem servido de inspiração para milhões de meninas ao redor do mundo.

Tiana (A princesa e o sapo)

Frozen

Um dos melhores filmes animados de todos os tempos, que apresenta as irmãs Elsa e Anna, cujo vínculo inquebrável e busca pela identidade individual nos ensinam sobre o poder do amor familiar.

Foto: Facebook/Frozen

A pequena sereia

Um clássico do cinema, que te leva às profundezas do mar com Ariel, uma jovem sereia que sonha em viver na superfície. Sua história de sacrifício e amor nos lembra da importância de seguir nossos desejos mais profundos.

'A Pequena Sereia' Foto: Disney via IMDB. Imagem Por:

Bambi

Uma emocionante história sobre crescimento, amizade e perda. Através dos olhos do jovem cervo, aprendemos sobre a beleza e a fragilidade da vida.

“Bambi” Foto: Facebook /Bambi Disney. Imagen Por:

Alice no País das Maravilhas

São introduzidos em um mundo surrealista cheio de imaginação e maravilhas. As aventuras de Alice nos convidam a abraçar nossa criatividade e curiosidade.

Alice no país das maravilhas. Foto: Disney

Lilo e Stitch

A relação entre Lilo e Stitch nos ensina sobre o amor incondicional e a aceitação. Sobre como amar sua família e lutar por eles, não importa o quão ruim as coisas possam ficar.

'Pleakley', el comandante extraterrestre do filme 'Lilo e Stitch' se disfarça de uma mulher durante sua estadia na Terra.

Cada um desses filmes da Disney tem a capacidade de despertar a criança interior em nós, lembrando-nos dos valores e emoções que nos acompanharam na infância e que ainda perduram em nossos corações.