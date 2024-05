O vestido vermelho de Nicola Coughlan digno de ‘Bridgerton’ que você pode usar no seu dia a dia

Nicola Coughlan tornou-se a atriz do momento depois de protagonizar a terceira temporada de ‘Bridgerton’, que mostra a apaixonante história de amor entre Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Desde a sua estreia em 2020, a série, produzida por Shonda Rhimes, tem tido um impacto massivo na cultura pop, e Coughlan desempenhou um papel crucial neste fenômeno.

A irlandesa brilha em sua interpretação de Penelope, uma jovem inteligente e observadora que é muito mais do que aparenta à primeira vista. Seu personagem é crucial, especialmente quando é revelado que ela é Lady Whistledown, a misteriosa autora dos escandalosos boletins que mantêm a sociedade à beira do assento.

Coughlan, cujo talento cativou o público não apenas com sua atuação e carisma, mas também com seu grande estilo, que vai além de suas roupas na série.

Embora inicialmente os fãs estivessem furiosos com a decisão da produção de pular o terceiro livro para contar a história de amor de Penélope e Colin do quarto livro da saga, ‘Seducing Mr. Bridgerton’, acabou sendo bem recebida, tornando-se uma das temporadas favoritas.

Bridgerton 3 A primeira parte da terceira temporada já está disponível (Netflix)

Nicola, que tem aparecido em várias promoções da plataforma, recentemente gravou um vídeo no qual fala sobre seu sotaque e como tem sido capaz de se adaptar a diferentes personagens de outras séries.

"Muitas pessoas pensam que sou de Derry por causa da série 'Derry Girls', mas sou de Galway, meu sotaque é suave. Nunca tive um sotaque muito forte", conta Nicola no vídeo, onde também explica como soam os diferentes sotaques irlandeses.

Como informação, ‘Derry Girls’ é uma comédia de televisão britânica-irlandesa lançada em 2018 e ambientada na década de 1990 na cidade de Derry, Irlanda do Norte, durante os últimos anos do conflito conhecido como ‘The Troubles’. Apesar desse pano de fundo histórico, a série foca na vida cotidiana e nas experiências de um grupo de adolescentes em uma escola secundária católica para meninas.

A trama segue Erin Quinn (interpretada por Saoirse-Monica Jackson) e seu grupo de amigas: a extravagante Orla McCool (Louisa Harland), a rebelde Michelle Mallon (Jamie-Lee O'Donnell), a nervosa Clare Devlin (Nicola Coughlan) e o inglês James Maguire (Dylan Llewellyn), primo de Michelle e o único garoto na escola de meninas. Através de seus olhos, a série explora os desafios típicos da adolescência, como os primeiros amores, a amizade e as preocupações escolares, misturados com o humor irlandês e as peculiaridades culturais da época e do local.

O vestido vermelho de Nicola Coughlan que você pode usar no seu dia a dia

Enquanto alguns aplaudem seu grande talento como atriz, outros se concentraram em algo impossível de ignorar: o lindo vestido vermelho que ela estava usando. Trata-se de um vestido estilo campestre off-shoulder, que se tornou uma tendência atemporal para as românticas incuráveis.

Este estilo, conhecido por deixar os ombros à mostra, é ideal para se manter fresco durante os dias quentes de verão. Além disso, seu design romântico e versátil o torna perfeito tanto para saídas casuais quanto para encontros especiais.

Nicola Coughlan A atriz que interpreta Penelope Featherington tem um grande estilo fora do set (Instagram, Netflix)

Uma das principais razões pelas quais os vestidos off-shoulder são tão populares é porque combinam elegância e conforto de uma maneira única. Ao deixar os ombros à mostra, esses vestidos destacam uma das partes mais delicadas e femininas do corpo, criando uma aparência sofisticada sem ser muito formal. Este design permite um equilíbrio perfeito entre sensualidade e sutileza, tornando-o uma opção ideal para uma variedade de ocasiões.

Os vestidos off-shoulder são extremamente versáteis e podem adaptar-se a diferentes estilos e situações, seja para um passeio casual no parque ou um almoço ao ar livre. No entanto, se estiveres à procura de um toque elegante para um evento mais formal, combina-o com saltos altos e acessórios delicados para completar o conjunto.

Para estilizar um vestido deste tipo, você pode seguir estas dicas:

Moda Estas são algumas alternativas do vestido de Nicola Coughlan (Pinterest)

Acessórios Delicados: Opte por colares e brincos delicados que não concorram com o decote do vestido. Os colares choker ou gargantilhas costumam ser uma excelente opção.

Cabelo Preso: Um penteado preso, como um coque alto ou um rabo de cavalo, pode realçar ainda mais o design off-shoulder, mantendo o foco nos ombros e no pescoço.

