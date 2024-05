O dramático pedido de JLo a Jennifer Garner para salvar seu casamento com Ben Affleck

A separação entre Ben Affleck e Jennifer Lopez parece estar iminente de acordo com os rumores. No entanto, a atriz norte-americana está fazendo todo o possível para que, se acontecer, não seja da pior maneira. Nesse sentido, nas últimas horas, circulou que Jennifer Lopez pediu conselhos a Jennifer Garner, a ex-mulher do ator e diretor de cinema e mãe de seus três filhos, sobre como lidar com essa situação.

Os rumores de uma possível separação entre JLo e Ben Affleck continuam aumentando

De acordo com as informações fornecidas pelo site Clarin, uma fonte próxima ao casal de atores revelou ao Daily Mail que “JLo estava confiando em Jen porque sabe que ela é uma das poucas pessoas no mundo que entenderia o que está acontecendo”.

E acrescentou: "Ela passou por isso com o mesmo homem e, embora as circunstâncias fossem bastante diferentes, ele ainda é o mesmo homem e ambas lidaram com alguns dos mesmos problemas".

Segundo informações divulgadas, Jennifer Garner não quer que Ben Affleck se separe porque "realmente se preocupa com JLo" e por esse motivo foi até a casa dele "para conversar sobre isso e tentar mantê-los juntos".

Jennifer Garner estaria aconselhando o casal a evitar a separação

"O grande medo de JLo e de Garner é que Ben, que vem lutando contra suas adições, tenha uma recaída e comece a beber novamente. Jen (Garner) estava de olho nele para garantir que isso não acontecesse", disse a fonte mencionada.

Os rumores de uma possível separação entre Ben Affleck e Jennifer Lopez estão cada vez mais fortes. Eles não são vistos juntos há semanas e as notícias giram em torno deles. Recentemente, JLo esteve na estreia mundial de seu novo filme ‘Atlas’ e apareceu totalmente sozinha no tapete vermelho, embora estivesse usando seu anel de casamento.