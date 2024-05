“Não ia se chamar George”: revelaram o verdadeiro nome que Kate Middleton queria dar a seu filho

Os filhos de Kate Middleton e do príncipe William são as crianças de mais alto escalão dentro da família real britânica. Depois de seu pai, o príncipe William, George, Charlotte e Louis são os próximos na linha de sucessão direta, pelo menos atualmente.

Revelam o verdadeiro nome que o príncipe George teria tido

Claro, uma vez que o príncipe George tenha filhos, seus irmãos desaparecerão da lista. Dado o seu grande potencial para reivindicar o trono, era muito importante que os irmãos tivessem nomes que irradiassem realeza e status, mas também respeito.

Príncipe George (Getty Images)

Desta forma, assim nasceram os nomes de George, Louis e Charlotte. No entanto, o processo de escolha de seus nomes não foi nada fácil para a realeza, que sabia o quanto estava em jogo ao nomear os bebês reais, de acordo com o site Nickiswift.

Durante uma visita ao Hospital Royal Surrey County, Kate Middleton conversou sobre o processo de escolha de nomes com a diretora do hospital, Amy Stubbs. "Ela realmente falou sobre seus próprios filhos, incluindo como escolheram seus nomes", revelou Stubbs à People em outubro de 2022. "Muitas das novas mamães e papais estão pensando em como escolher nomes para seus bebês e conversaram com ela sobre como Kate e William tomaram sua decisão", acrescentou.

Kate Middleton queria dar o nome de Alexander para seu filho George.

"Ela disse que eram seus nomes favoritos e que obviamente o mundo estava esperando que eles colocassem nomes em seus filhos, e isso parecia uma pressão bastante grande!". Apesar da consideração especial, Kate Middleton queria um nome diferente para o futuro rei: Alexander.

O nome completo do príncipe George é George Alexander Louis. No entanto, Kate queria que o segundo nome dele fosse o primeiro, conforme revela a especialista real Katie Nicholl.

“Os cortesãos insistiram que o casal não tinha descoberto o sexo do seu bebê, e amigos próximos do casal afirmaram que William queria uma surpresa”. E continuou: “Embora Kate aparentemente suspeitasse que era um menino e tivesse colocado seu coração no nome Alexander, ainda não tinham decidido como chamar o primogênito”, concluiu.