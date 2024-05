“Minha vida literalmente começou aos 43 anos”, diz Maya Massafera após transição de gênero

No primeiro ensaio fotográfico após realizar a transição de gênero, Maya Massafera diz que sua vida finalmente começou.

“Tem um ditado que diz que a vida começa aos 40. A minha literalmente começou aos 43. Pela primeira vez, entendo o que é ser feliz. Meu estado de espírito está feliz. Conversando com médicos e psicólogos, eles me explicaram que esse meu estado de felicidade é o estado normal de uma pessoa que nasceu no corpo e gênero com que se identifica e que, provavelmente no futuro, vou me acostumar com esse estado”, conta ela, em texto para a ‘Vogue’.

A youtuber também comenta que o processo de transição não ocorreu do dia para a noite e que, mesmo não se entendendo como uma mulher trans antigamente, a transição ocorreu sem ela perceber.

“Minha transição começou anos atrás, bem antes, mesmo sem eu entender. Fazia alguns anos que eu já não conseguia usar roupas que a sociedade determina como masculinas, por exemplo. Muita gente tem falado que eu mudei até de estilo, que antes eu era polêmica e agora me visto bem. Mas isso não existe. O que acontecia é que eu usava itens femininos e a sociedade acha polêmico um corpo masculino usar roupas femininas. Quando eu entendi que era uma mulher trans e comecei minha transição, só tinha certeza de que queria fazer tudo longe da mídia e ter muita saúde mental.”

“Ainda não estou preparada para conversar sobre tudo”

Mesmo com o texto para o ensaio fotográfico, Maya revela que não se sente confortável em conversar sobre tudo, mas afirma que está feliz e que se encontrou no gênero feminino.

“O futuro eu não sei ao certo, mas sei que quero continuar no entretenimento e ser uma influência boa para quem me acompanha. Quero fazer diferença no mundo e espalhar toda essa alegria e gratidão que estão no meu peito.”