Lançamentos da Netflix para esta sexta-feira, 31 de maio: tudo o que chegou no último dia do mês

As sextas-feiras à noite são perfeitas para relaxar e descansar da semana. No entanto, se não estiveres com vontade de sair de casa, fazer uma maratona de séries e filmes novos é um plano ideal.

Na verdade, a Netflix agendou o lançamento de uma variedade de títulos para este 31 de maio: desde uma série juvenil, passando por uma comédia romântica até a adaptação de um clássico da literatura.

Séries e filmes que chegaram na Netflix nesta sexta-feira, 31 de maio

Quer conhecer tudo o que chegou à Netflix América Latina no último sexta-feira de maio? Continue lendo para descobrir junto com suas respectivas sinopses. Com certeza, você encontrará algo para você.

Uma parte de você

Felicia Maxime, Edvin Ryding e a cantora Zara Larsson são os protagonistas deste filme sueco de drama juvenil que promete cativar o público com sua emocionante história.

Sinopse: Uma garota luta para reconstruir seu mundo devastado neste drama emocionante e agridoce sobre o fim da adolescência e aqueles que ficam para trás.

Não nos calaremos

Nicole Wallace, Clara Galle e Aïcha Villaverde são as estrelas principais desta série espanhola, baseada no romance homônimo de Miguel Sáez Carral, que prende a atenção desde o primeiro episódio.

Sinopse: Depois de denunciar uma agressão sexual em sua escola, uma garota de 17 anos se torna o centro de uma investigação que afeta sua vida e seus relacionamentos.

Chabuca

Sergio Armasgo, Izan Alcázar e Miguel Dávalos lideram este biopic baseado na vida do comediante, apresentador de televisão, drag queen e ator peruano Ernesto Pimentel.

Sinopse: Neste filme biográfico, o apresentador Ernesto Pimentel desafia a conservadora sociedade do Peru ao interpretar Chabuca, uma mulher andina divertida e encantadora.

Ninguém escreve ao coronel

Fernando Luján, Marisa Paredes e Salma Hayek protagonizam esta adaptação da aclamada novela homônima escrita pelo Prêmio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, lançada em 1999.

Sinopse: Um coronel aposentado que perdeu um filho espera obsessivamente a concessão de sua pensão tão desejada. Enquanto isso, a vida escorre por entre seus dedos como areia...

Como arruinar o amor

Os amantes das comédias românticas provavelmente vão desfrutar de cada segundo desta série do gênero feita na África do Sul com a atuação principal da atriz Sivenathi Mabuya.

Sinopse: Zoleka suspeita que seu namorado está traindo ela e planeja pegá-lo em flagrante. Mas só consegue ficar sem um pedido de casamento e uma missão: reconquistá-lo.