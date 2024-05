Isolada, sem amigos e com William viajando: assim Kate Middleton vive sua doença e dizem que “vai piorar”

Kate Middleton mantém os seguidores da família real britânica em suspense desde que anunciou seu diagnóstico de câncer, o que surpreendeu muitos e fez com que orassem por sua rápida recuperação. A princesa de Gales é uma das membros da realeza com maior aceitação no Reino Unido, por isso muitos desejam vê-la como a futura rainha da Inglaterra.

Desde dezembro de 2023, Middleton não tem estado envolvida em suas funções reais, pois em janeiro de 2024 passou por uma cirurgia abdominal e posteriormente foi informada sobre sua condição, levando-a a se concentrar em sua recuperação ao longo do ano através de quimioterapias preventivas.

Muitas especulações surgiram desde então, desde seus problemas matrimoniais até as condições em que se encontra, sobre o que afirmam que o pior ainda não aconteceu para a esposa do príncipe William.

Assim seriam os dias de Kate Middleton após sofrer de câncer

Kate Middleton estaria passando por um momento difícil, pois de acordo com fontes próximas ao Palácio de Buckingham, seu corpo está fraco, o que a impede de caminhar e, para piorar, ela poderia passar por outro procedimento cirúrgico, apesar de ainda não estar totalmente recuperada de sua última hospitalização.

O sofrimento dela se soma aos efeitos adversos causados pelos tratamentos contra o câncer, então Kate levaria um bom tempo para reaparecer. Mas isso não é tudo, a mídia britânica assegura que a princesa tem evitado encontrar seus amigos e que os problemas matrimoniais com William estão mais presentes do que nunca.

"Sobre Kate Middleton em particular, me disseram 'gostaria de dizer que o pior já passou, mas não é verdade'. O tratamento não termina até o mês de agosto e ela terá que passar por outra intervenção cirúrgica antes do final do ano. Eu acredito que por enquanto não a veremos, pelo menos não até que esteja bastante mais recuperada", disse a jornalista e escritora espanhola Concha Calleja.

O herdeiro da coroa foi acusado de deixar sua esposa sozinha nos fins de semana para sair socialmente com seus amigos, o que fez com que o suposto relacionamento com Rose Hanbury voltasse à tona.

O certo é que o futuro Rei foi visto em algumas ocasiões desfrutando de eventos esportivos ao lado de seu filho mais velho, o príncipe George, então até o momento não foram divulgadas fotos das supostas saídas sociais.

A verdade é que Kate pode não aparecer pelo resto do ano para se dedicar à sua recuperação. Da família real, foi comunicado que ela só voltará às suas responsabilidades quando tiver a aprovação da equipe médica.