‘Haikyu!!’ Anime de vôlei conquista brasileiros e chega aos cinemas; saiba onde assistir

"Haikyu!! A Batalha do Lixo" chega aos cinemas.

Se você gosta de esportes e animações, em especial animes, certamente já deve ter visto o título “Haikyu!!” entre os disponibilizados na Netflix. A animação que acompanha a história do time de vôlei do colégio Karasuno está entre os melhores animes de esporte do momento, e agora chega aos cinemas brasileiros para trazer mais um capítulo da história de Shoyo Hinata e Tobio Kageyama.

Ao longo das primeiras quatro temporadas do anime, acompanhamos o colégio Karasuno em sua jornada na busca pela vaga para o Campeonato Nacional de Primavera, onde Hinata, Kageyama e o restante da equipe tentam conquistar um dos títulos mais importantes da temporada esportiva.

Ao término da quarta temporada do anime somos introduzidos ao que promete ser uma das maiores partidas disputadas pelo time do Karasuno: a Batalha do Lixo contra o colégio Nekoma.

“Haikyu!! A Batalha do Lixo”

Dedicado a contar a história da partida entre Karasuno e Nekoma, o filme de Haikyu!! promete momentos de tirar o fôlego dos espectadores nas salas de cinema. Se você já assistiu às temporadas ou se apenas quer curtir uma boa animação com temática esportiva, o portal Jovem Nerd listou os cinemas de São Paulo que estão exibindo o filme a partir do dia 30 de maio. Veja qual fica mais perto de você!