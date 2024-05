Gracyanne revela encontro com a mãe de Belo e afirma: ‘Para onde eu for, ela vai’

Mesmo separada do cantor Belo o carinho de Gracyanne Barbosa pela mãe do cantor, Terezinha Vieira, segue unindo as duas. Segundo a Quem, a influenciadora e sua “sogrinha”, como Terezinha foi chamada por ela, passaram o feriado juntas, o que aumento os boatos sobre uma possível volta do casal.

Apesar dos fãs torcerem pelo retorno de Belo e Gracyanne, a influenciadora revelou que os dois seguem separados e sem chances de uma volta no momento. No entanto, ela afirma que seu carinho e admiração pela mãe e familiares do cantor permanece o mesmo.

Em uma publicação em seu Instagram, a musa fez questão de escrever em detalhes os motivos pelos quais ela passou o feriado ao lado da ex-sogra e ainda a chamou novamente de “sogrinha”.

“Carinho imenso”

Em sua publicação, Gracyanne explicou porque passou o feriado acompanhada pela mãe de Belo. Segundo ela, Terezinha tinha algumas questões para resolver e ela se ofereceu para acompanhá-la durante suas atividades. Os fãs, lógico, questionaram sobre uma possível volta.

“Essa foi uma das mensagens que mais recebi hoje, então vamos lá: não voltamos! Convivo com a dona Terezinha há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independentemente de qualquer coisa, aqui ela sempre encontrará carinho, atenção, amor e amizade. Não só ela, mas toda a família”.

“Hoje ela tinha umas coisas para fazer na rua, fui levá-la, conversamos, nos divertimos (ela é muito engraçada e sincera). Foi um dia especial, apenas isso. Ela disse que quer morar comigo e para onde eu for, ela vai”, explicou a musa fitness.