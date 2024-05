Garantem que Harry e Meghan Markle mentiram para todo mundo sobre o nascimento de Archie

Meghan Markle e o príncipe Harry mentiram sobre o nascimento do príncipe Archie? Um renomado especialista em assuntos da realeza britânica afirma que sim. Tudo parece indicar que o casal está controlando cada passo que dão de acordo com seus interesses pessoais, apesar de quebrar importantes tradições da monarquia. Aqui estão os detalhes.

Meghan Markle e Harry quebraram uma importante tradição real.

A monarquia britânica possui tradições importantes que devem ser respeitadas e, é claro, estas também se aplicam aos partos. No entanto, Meghan Markle e o príncipe Harry decidiram quebrar uma regra e manter em total segredo o nascimento de seu primeiro filho, o príncipe Archie, de acordo com informações do site Panoramaweb.

Archie Mountbatten-Windsor WireImage (Pool/WireImage)

Em uma entrevista para a Royal Exclusive, o renomado fotógrafo Arthur Edwards, especialista em realeza britânica, revelou que, ao contrário da princesa Diana, de Kate e William, que permitiram tirar fotos de alta qualidade com seus filhos nos braços na saída do hospital St. Mary, Meghan Markle e Harry mantiveram o nascimento de seu bebê em total segredo.

Os duques de Sussex mentiram sobre o nascimento do príncipe Archie.

"Quero dizer, obviamente, quando William nasceu e quando Harry, George, Charlotte e Louis nasceram, conseguimos excelentes fotos fora do hospital, lembro-me disso", revela o fotógrafo profissional da realeza.

Meghan e Harry haviam mentido deliberadamente sobre a hora de nascimento de seu primogênito. De acordo com o especialista, em 6 de maio de 2019, os duques de Sussex fizeram a imprensa acreditar que Meghan havia começado o trabalho de parto às 14h em ponto, quando na realidade o bebê já havia nascido horas antes.

Especialista em assuntos da realeza quebra o silêncio e revela detalhes inéditos

"O bebê de Harry, Archie, estava quase com os dentes nascendo antes mesmo de sabermos que ele tinha nascido, sabia? Tudo foi preparado no cenário para se adaptar a eles", disse o fotógrafo.

Inicialmente, foi revelado que Meghan daria à luz em sua casa no Frogomore Cottage. No entanto, ela foi forçada a ir para o hospital privado Portland em Londres.

O nascimento de um novo membro da realeza britânica é um evento importante, por isso há uma grande expectativa por parte dos seguidores da instituição monárquica.

Harry e Meghan decidiram posar para as câmeras apenas quando estivessem prontos, após a celebração privada da chegada de um novo membro à família.