Em meio a treta entre Luana Piovani e Neymar, Oruam sai em defesa do jogador e chama os fãs para ajudar: ‘Velha maluca’

A confusão entre Neymar e Luana Piovani ganhou novos capítulos na noite da última quinta-feira, dia 30 de maio. Segundo o portal Metrópoles, o rapper Oruam saiu em defesa do jogador e convocou seus seguidores e fãs para um “ataque” às redes sociais da atriz. Ele teria publicado um vídeo nos stories de seu Instagram chamando Luana de “velha maluca” e pedindo para os fãs irem até o perfil da atriz.

No stories, que tinha o perfil de Luana marcado, o rapper convocou os seguidores: “Aí, meus fãs. Vão no Instagram da Luana Piovani aí, meus fãs malucos, xinga ela de tudo quanto e nome. Com o Neymar ninguém mexe”. Na legenda dos stories, ele ainda reforça o pedido: “Xinga essa velha maluca aí”.

Entenda a confusão

A confusão entre Luana Piovani e Neymar começou depois que a atriz criticou a postura do jogador que defendeu a privatização de praias do litoral de Pernambuco e Alagoas por uma empresa estrangeira que pretende construir imóveis de auto padrão no local. Além de criticar o apoio do jogador a construtora, Luana também criticou a postura de Neymar como pai. “Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo”.

Por sua vez, o jogador decidiu responder a atriz e não conteve as palavras. “Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome... Não f*de Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida. Me deixa, c*ralho! Quer arrumar confusão? Põe a p*rra do sapato na boca e fica quieta”.

Após as respostas, Luana seguiu compartilhando publicações que defendem sua postura e disse que o assunto é digno de virar um tema de stand up comedy.