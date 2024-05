“É uma mini você”: Paris Hilton mostra novas imagens de London e fãs garantem que herdou o estilo chique

Paris Hilton compartilhou algumas fotos familiares adoráveis que mostram mais de seu lado como mãe ao lado de Phoenix e London, durante o que seriam suas tradicionais férias em Maui no hotel Grand Wailea. Ela fez isso através de uma mensagem que escreveu em sua conta oficial, onde se lia: “Revivendo minha infância e mantendo nossa tradição de férias em família no Grand Wailea com minha linda família”.

Paris Hilton junto a seus filhos, London e Phoenix Instagram: @parishilton (Instagram: @parishilton)

Há alguns meses, a famosa socialite confessou que não queria mostrar o rosto de sua filha pequena devido à série de críticas das quais foi vítima Phoenix, seu primeiro filho, que mostrou o pior lado das redes sociais, depois de centenas de usuários atacarem seu bebê por sua aparência física.

Foi seu marido, Carter Reum, quem revelou que Paris Hilton não estava pronta para mostrar ao mundo sua filha, dizendo: "Ela não está totalmente pronta para compartilhá-la com o mundo, mas é adorável e se parece com sua mãe", garantindo que a prioridade da cantora era a privacidade e o bem-estar de seus filhos. No entanto, algumas semanas depois, a socialite finalmente apresentou a pequena em 22 de abril, enquanto promovia sua música com Sia, 'Fame Won't Love You', derretendo a rede com as primeiras imagens de London.

Paris Hilton vai de férias com sua família para Maui

Há um pouco mais de um mês, Paris Hilton compartilhou suas férias em família em St. Barts, que chamaram a atenção por ‘omitir’ London das fotografias. No entanto, desta vez foi diferente, e ela mostrou alguns dos momentos mais ternos ao lado de sua filha e do pequeno Phoenix.

Nas imagens, pode-se ver a Paris Hilton desfrutando de uma das cabanas do hotel junto com seu irmão Barron Hilton e sua esposa Tessa Hilton, mas, sem dúvida, quem roubou o protagonismo da cena foram London e Phoenix, que posavam com roupas de praia fofas.

Paris Hilton e sua bebê London Instagram: @parishilton (Instagram: @parishilton)

Os fãs afirmam que London herdou o estilo de Paris Hilton

No entanto, quem acabou roubando os corações foi a nova integrante da família Hilton, London, de quem os usuários já comentaram que a pequena herdou o gosto pela moda de sua mãe, graças à sua tiara de laço, óculos em forma de coração e um lindo traje de estrelas e arco-íris, em tons de roxo e rosa.

Os usuários ficaram comovidos com esta postagem, desencadeando uma série de comentários em sua conta do Instagram: “Ser mãe é, de longe, o seu melhor visual”, “A tiara!”, “Londres é tão bonita e elegante como sua mãe”, “Londres e Phoenix já são icônicos. Você é uma mãe fantástica”, “Bebê Londres com esses óculos de sol hahaha adoro”.

Isso não foi a única coisa que chamou a atenção, pois antes de chegar a Maui, Hilton compartilhou um vídeo onde já estaria ensinando London a dizer sua icônica frase "That's Hot", que estava estampada na coberta onde a família posou para as fotos.