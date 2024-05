Com um visual chamativo, a filha de Kim Kardashian estreou como atriz e está sendo criticada por este detalhe

North West, filha de Kim Kardashian e Kanye West, fez sua grande estreia como atriz ao aparecer na sexta-feira, 24 de maio, no palco do Hollywood Bowl, em Los Angeles. A menina de 10 anos interpretou o jovem Simba no concerto ao vivo do 30º aniversário de O Rei Leão.

A sua apresentação foi uma celebração especial do icônico filme de animação da Disney e contou com o apoio não só dos seus pais, mas também de outros membros do clã Kardashian, como a avó Kris Jenner e a tia Kourtney Kardashian.

Embora North tenha se desenvolvido com grande desenvoltura no palco, ela tem sido alvo de críticas e zombarias nas redes sociais, pois muitas pessoas garantem que seus pais pagaram para incluí-la no elenco.

As piores críticas a North West em sua estreia como atriz

North West apareceu atuando com um look adorável e bastante chamativo ao usar uma fantasia amarela composta por um capuz peludo com shorts e botas peludas, enquanto cantava a música ‘I Just Can’t Wait to be King’.

A filha da empresária e do rapper dançou e cantou ao lado de dançarinos, assim como sua coestrela Jennifer Hudson, que interpretou Nala e com quem cantou um dueto de ‘Can You Feel the Love Tonight’.

Apesar da emoção da família pelo seu debut como atriz, North recebeu duras críticas nas redes sociais, entre aqueles que criticaram não só o seu visual, considerando que parecia um "frango" em vez de um leão, mas também por considerarem que não possui o talento necessário para um papel tão importante, sendo rotulada de "bebê nepotista" e acusando seus pais de usarem sua influência de famosos para incluí-la na produção.

“O pior caso de nepotismo que já presenciei”, “Nepotismo e o sinônimo ao lado é KARDASHIANS”, “Sinto muito, mas a North não tem nenhum talento para merecer esse lugar”, “Que diabos ela está vestindo? Quem pensou, ei, ela precisa parecer com o Simba e tirar a peruca amarela? Já vi macacões da Walmart que parecem melhores”, “Há garotos com mais talento”, “Tenho certeza de que a influência (ou o dinheiro) de sua mãe é a única razão pela qual ela conseguiu esse papel”, foram alguns comentários.