Alma Gêmea: Descubra qual ator da novela fez curso escondido dos pais

Alexandre Barillari, o Guto de Alma Gêmea, precisou esconder dos pais que estava matriculado nas aulas de teatro. Bem, antes das novelas de sucesso na Globo e em outras emissoras, a profissão não era bem vista.

Quando jovem, Alexandre seguia com suas aulas na faculdade de arquitetura e, em paralelo, mantinha uma boa frequência no curso de teatro. Desta forma, o cafajeste da novela Alma Gêmea se formou nas duas profissões.

Vale destacar que sua primeira novela na Globo foi em 1996, quando fez uma pequena participação em Salsa e Merengue. Ele voltou à Globo no começo dos anos 2000, quando fez outra participação em O Cravo e a Rosa.

Bem antes de Alma Gêmea, o ator Alexandre Barillari fez aulas de teatro escondido dos pais (João Miguel Júnior/Globo)

Após uma rápida passagem pela Record, onde viveu um dos personagens da novela Vidas Cruzadas, Alexandre Barillari assinou um contrato fixo com a Globo e atuou em mais tramas de sucesso.

Além de Alma Gêmea, que está no Vale a Pena Ver de Novo, o ator fez parte do elenco de Malhação, em 2001, do Sítio do Picapau Amarelo, em 2002, Chocolate com Pimenta, no ano de 2003, e Senhora do Destino, em 2004.

Personagens de Alexandre Barillari fora da Globo

Sem contrato fixo com a Globo, Alexandre Barillari também esteve em outras emissoras. No ano de 2006, ele fechou com o SBT para entrar no elenco da novela Cristal, sua única trama no canal de Silvio Santos.

No ano seguinte, Alexandre voltou para a Record, onde ficou por anos. Na emissora do pastor Edir Macedo, o galã esteve nas novelas Caminhos do Coração, de 2007, Bela, a Feia, de 2009, Rei Davi, de 2012, Dona Xepa, de 2013, Milagres de Jesus e Plano Alto, de 2014, e Belaventura, de 2017.

Para viver Guto de Alma Gêmea, o ator Alexandre Barillari conversou com 12 detentos de um presídio do Rio de Janeiro (Kiko Cabral/Globo)

Fora da TV, Alexandre Barillari, que está com 51 anos, segue trabalhando nas redes sociais, onde mostra seu cotidiano e relembra seus personagens mais marcantes.

Exibida em 2005, Alma Gêmea retorna ao Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. O elenco da novela conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.

